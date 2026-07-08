Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (08/07) para todos os signos do zodíaco

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É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Social1 revela os caminhos da intuição para hoje: descubra como a maré lunar vai suavizar o seu signo no amor, na família e no bem-estar!

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A quarta-feira se desenha sob um manto cósmico de profunda nutrição emocional, acolhimento e resgate das nossas raízes.

Deixando para trás a eletricidade e o mistério dos últimos dias, os movimentos celestes de hoje desaceleram o ritmo do mundo exterior para nos sintonizar com a sabedoria do coração.

É o momento ideal para buscar refúgio no que nos traz segurança, estreitar os laços com quem amamos e escutar o que o corpo pede através da intuição.

As relações humanas ganham uma textura mais terna, onde a gentileza e o cuidado mútuo valem mais do que qualquer razão. O Social1 preparou um mapa astrológico inteiramente inédito para guiar o seu signo através desta maré de afeto e sensibilidade.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Imagem do símbolo do signo de Áries - Istock

O guerreiro do zodíaco hoje é convidado a recolher as armas e olhar para dentro. O céu direciona sua atenção para o ambiente doméstico.

Que tal ter um gesto de carinho com os seus ou preparar o seu cantinho para torná-lo mais aconchegante? No amor, abaixe a guarda e permita-se ser cuidada.

Touro - (20/04 a 20/05)

Imagem do símbolo do signo de Touro - Istock

Sua comunicação hoje se veste de pura empatia. Excelente dia para conversar com vizinhos, irmãos ou amigos de longa data, resgatando memórias gostosas.

O Social1 avisa que sua sensibilidade para captar o que o outro sente está aguçada; use suas palavras para curar e acolher.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Imagem do símbolo do signo de Gêmeos - Istock

O foco da quarta-feira está em proteger o que te dá sustentação e segurança material. É um bom momento para organizar suas posses, cuidar da despensa e planejar o orçamento com foco no bem-estar da sua família. Evite investimentos de risco; hoje o universo pede conservadorismo e zelo.

Câncer - (21/06 a 22/07)

Imagem do símbolo do signo Câncer - Istock

A Lua brilha intensamente no seu caminho, expandindo sua intuição e seu magnetismo natural. Suas emoções estão à flor da pele, mas isso hoje é o seu superpoder.

Use essa sensibilidade para guiar suas escolhas e nutrir seus projetos pessoais. O mundo ao seu redor responde ao seu carinho.

Leão - (23/07 a 22/08)

Imagem do símbolo do signo de Leão - Istock

O céu sugere uma pausa estratégica na sua busca por aplausos. É um dia de recolhimento espiritual e proteção energética.

Fique um pouco mais nos bastidores, tome um banho relaxante e evite ambientes carregados. Suas baterias precisam ser recarregadas no silêncio da sua própria alma.

Virgem - (23/08 a 22/09)

Imagem do símbolo do signo de Virgem - Istock

Seu espírito comunitário e protetor ganha destaque hoje. Você sentirá uma vontade bonita de ajudar uma amiga ou se engajar em uma causa que acolha quem precisa.

No campo afetivo, as amizades ganham um tom de cumplicidade familiar. Cerque-se de pessoas que te fazem sentir em casa.

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Libra - (23/09 a 22/10)

Imagem do símbolo do signo de Libra - Istock

Sua carreira hoje se beneficia do seu toque humano e da sua capacidade de mediar conflitos com o coração.

Superiores notarão sua dedicação e cuidado com o clima da equipe. Lembre-se de alimentar suas ambições profissionais sem deixar de lado os valores que sustentam a sua história.

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Escorpião - (23/10 a 21/11)

Imagem do símbolo do signo de Escorpião - Istock

A quarta-feira expande os seus horizontes emocionais e a sua fé. Você sentirá um forte desejo de se conectar com filosofias que tragam conforto e acalento para a alma. Excelente momento para leituras inspiradoras ou para planejar uma viagem de reconexão com as suas origens.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Imagem do símbolo do signo de Sagitário - Istock

O dia pede desapego de velhas dores e mágoas que você vinha guardando no peito. O céu facilita processos terapêuticos e conversas íntimas que lavam a alma.

Deixe ir o que pesa. Na intimidade, a entrega afetiva pede profundidade, confiança mútua e total ausência de máscaras.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Imagem do símbolo do signo de Capricórnio - Istock

Os seus relacionamentos mais próximos e o casamento estão sob uma luz muito terna hoje. O momento pede menos cobrança por produtividade e mais espaço para o afeto explícito. Demonstre sua vulnerabilidade para o outro; é no acolhimento mútuo que a verdadeira parceria se fortalece.

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Aquário - (20/01 a 18/02)

Imagem do símbolo do signo de Aquário - Istock

Trazer amor e cuidado para a sua rotina diária será o seu maior trunfo nesta quarta-feira. Cuide das suas plantas, organize seu espaço de trabalho com objetos que tragam memórias felizes e prepare uma refeição afetiva. Pequenos rituais de autocuidado vão transformar a produtividade do seu dia.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Imagem do símbolo do signo de Peixes - Istock

O universo acende a sua veia romântica, lúdica e artística. O dia é perfeito para namorar, brincar com crianças, pintar ou se dedicar a um hobby que alimente a sua criança interna. Deixe a sua sensibilidade transbordar de forma criativa. Seu brilho hoje vem da sua pureza d'alma.

Mensagem dos astros para hoje

A verdadeira força não está em construir muros intransponíveis, mas sim em ter a coragem de abrir as portas para o afeto que cura.

Use a suavidade desta quarta-feira para acolher suas próprias fragilidades e estender a mão para quem caminha ao seu lado.

Quando permitimos que o amor seja a nossa bússola, o universo transforma qualquer lugar em um lar seguro. Nutra a sua alma!

