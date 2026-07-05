Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05/07) para todos os signos do zodíaco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Aproveite o clima acolhedor deste domingo para desacelerar e sintonizar com quem você ama. O Social1 traz as previsões completas para o seu dia!

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O domingo chega trazendo uma atmosfera perfeita para desacelerar e olhar para dentro. O panorama astrológico de hoje convida a priorizar o bem-estar mental.

Busque o conforto do lar ou da companhia de pessoas que despertam a sua melhor versão. É o momento ideal para recarregar as energias e se preparar para a semana que se aproxima.

O Social1 preparou as previsões completas para que você saiba como aproveitar da melhor forma essa energia de acolhimento e afeto. Permita-se descansar e focar naquilo que realmente nutre a sua alma.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

O dia pede uma pausa na sua agitação habitual para focar no descanso da mente. Aproveite o domingo para renovar suas energias em ambientes tranquilos e evitar discussões bobas com quem ama.

Touro - (20/04 a 20/05)

Momento ideal para se conectar com amigos íntimos ou planejar um almoço especial em família. O céu de hoje favorece as trocas afetuosas e traz um sentimento gostoso de pertencimento.

Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua mente continua acelerada, mas o domingo pede um filtro nos pensamentos ligados ao trabalho. Dedique suas horas livres para cuidar da sua rotina de beleza ou ler algo leve.

Câncer - (21/06 a 22/07)

A Lua favorece a sua intuição e o seu charme natural neste dia. É um ótimo momento para expressar seus sentimentos mais profundos e fortalecer os laços no romance.

Leão - (23/07 a 22/08)

O dia sugere um recolhimento estratégico para que você possa colocar as emoções em ordem. Tire um tempo para ficar a sós, meditar ou simplesmente curtir o conforto da sua casa.

Virgem - (23/08 a 22/09)

Conversas descompromissadas podem trazer ótimos insights para a sua vida pessoal. Esteja aberta para ouvir conselhos de pessoas queridas e exercite a leveza nas suas relações.

Libra - (23/09 a 22/10)

Aproveite o domingo para organizar suas metas pessoais sem pressa ou cobranças. O momento é propício para planejar pequenos prazeres que cabem no seu orçamento atual.

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Escorpião - (23/10 a 21/11)

A sua sede de conhecimento e de novidades está em alta hoje. Que tal quebrar a rotina e fazer um passeio diferente, assistir a um documentário ou iniciar um livro inspirador?

Como surgiu o horóscopo e o estudo dos signos?



Sagitário - (22/11 a 21/12)

O céu do dia pede mais atenção ao seu desapego emocional e material. Desfaça-se do que não serve mais e abra espaço para energias renovadas entrarem na sua vida.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

As parcerias e o romance ganham um destaque muito positivo neste domingo. Demonstre seu apoio a quem você ama e desfrute de momentos de cumplicidade a dois.

Aquário - (20/01 a 18/02)

Pequenos ajustes no seu bem-estar vão fazer toda a diferença para o seu humor. Foque em uma alimentação mais leve, faça uma caminhada e prepare o seu corpo para a nova semana.

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Peixes - (19/02 a 20/03)

O dia promete ser cercado de muita criatividade, alegria e romantismo. Use o seu tempo livre para se dedicar a um hobby que você ama ou para se declarar a alguém especial.

Mensagem dos astros para hoje

A energia deste domingo nos lembra que o descanso não é um prêmio pelo produtivismo, mas uma necessidade essencial para a manutenção da nossa saúde e criatividade.

Não se sinta culpada por parar, silenciar o celular e apenas viver o momento presente. O equilíbrio que você busca começa na sua capacidade de respeitar o próprio ritmo.

