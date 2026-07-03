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Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/07) para todos os signos do zodíaco

O Social1 preparou um mapa inédito para o seu signo: saiba como os trânsitos planetários da sexta impulsionam as finanças, o amor e o lazer!

Por Eduarda Barreto Publicado em 03/07/2026 às 4:00
Imagem para representar o universo e a espiritualidade
Imagem para representar o universo e a espiritualidade - iStock

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A sexta-feira chega banhada por correntes astrológicas de pura renovação e lucidez. O céu de hoje limpa os excessos, acalma a ansiedade acumulada nos últimos dias e nos devolve o foco para enxergar as situações como elas realmente são.

É o momento perfeito para desatar nós estratégicos no trabalho e abrir espaço para o merecido descanso com a mente limpa.

Nas relações, o universo estimula uma deliciosa quebra de protocolo: o clima formal dá lugar à espontaneidade e ao flerte leve.

O Social1 desenhou previsões totalmente exclusivas para o seu signo navegar pelas próximas horas com muito charme, autonomia e poder de realização.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Uma onda de pragmatismo invade a sua sexta-feira. No trabalho, você conseguirá finalizar tarefas complexas em tempo recorde, limpando o caminho para o fim de semana.

No amor, diminua a velocidade e as cobranças; apostar em um programa sem hora para acabar vai oxigenar o relacionamento.

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Touro - (20/04 a 20/05)

O cosmos acende a sua área da expansão e da criatividade. Excelente momento para tirar um projeto engavetado do papel ou planejar uma atividade cultural diferente para a noite. Permita que novas ideias arejem sua mente e não resista a convites que fujam do seu roteiro tradicional.

Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua intuição financeira está afiadíssima hoje. Lampejos de genialidade podem te mostrar como otimizar seus recursos ou fechar um ciclo de gastos desnecessários.

Na vida íntima, a cumplicidade atinge uma voltagem alta: uma conversa profunda trará respostas que você buscava há tempos.

Câncer - (21/06 a 22/07)

Os holofotes astrológicos se voltam para as suas parcerias e conexões mais próximas. O dia favorece acordos sinceros e desfaz mal-entendidos com extrema facilidade.

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No romance, seu magnetismo está baseado na empatia; ouvir com atenção o outro será o seu maior charme.

Leão - (23/07 a 22/08)

Dia de focar nos pequenos milagres da rotina e no cuidado com o seu corpo. O céu te dá disciplina para organizar o ambiente de trabalho e adotar novos hábitos de bem-estar. No final do dia, evite levar as pendências profissionais para casa; seu corpo pede descanso físico e mental.

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Virgem - (23/08 a 22/09)

A sexta-feira chega para te lembrar de que a vida também é feita de prazer. Os astros ativam o seu setor do romance, da autoexpressão e da sorte.

Deixe a autocrítica de lado, vista sua melhor autoconfiança e brilhe. Se estiver solteira, um flerte inteligente promete agitar o seu dia.

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Libra - (23/09 a 22/10)

Sua energia hoje se concentra no seu porto seguro: o lar e as conexões familiares. Trazer movimento para o seu espaço físico, como redecorar um canto ou cozinhar algo especial, vai nutrir sua alma. No amor, busque a segurança de quem te conhece por inteiro e sem máscaras.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

Sua mente se transforma em uma antena parabólica potente hoje. Excelente dia para negociar, escrever, estudar ou apresentar propostas ousadas.

O Social1 avisa que sua comunicação está magnética; use suas palavras para abrir portas profissionais e encantar quem estiver por perto.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

O foco migra inteiramente para o seu senso de valorização pessoal e independência material. O céu favorece insights práticos sobre negócios e investimentos.

No campo afetivo, lembre-se de que reciprocidade é palavra de ordem; valorize quem investe tempo real em você.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

A Lua ingressa no seu signo e te coloca na liderança absoluta das energias do dia. Suas vontades ganham prioridade e sua presença não passará despercebida.

Use essa força avassaladora para direcionar seus projetos pessoais e ditar o ritmo das suas comemorações de fim de semana.

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Aquário - (20/01 a 18/02)

O universo pede um recolhimento estratégico antes de o fim de semana engrenar de verdade. Diminua o barulho das redes sociais, proteja o seu campo vibratório e tire um tempo para meditar ou simplesmente contemplar o silêncio. Suas respostas mais importantes virão de dentro hoje.

Peixes - (19/02 a 20/03)

O dia promete ser ultra sociável e cheio de conexões estimulantes. Excelente momento para interagir em grupos, rever amigos ou engajar em causas coletivas.

Seu carisma atrai pessoas sintonizadas com o seu futuro; não hesite em compartilhar seus sonhos com o mundo.

Mensagem dos astros para hoje

A clareza não surge quando tentamos controlar o vento, mas quando ajustamos as velas com inteligência.

Use a vibração desta sexta-feira para organizar o que está pendente, celebrar as pequenas vitórias da semana e abrir os braços para a leveza. Quando você decide deixar o estresse para trás, o universo providencia o cenário perfeito para a sua felicidade.

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