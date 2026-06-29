Horóscopo do amor: confira a previsão de hoje (29/06) para o seu signo

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O início da semana traz a lua em um movimento que pede mais diálogo e conexão profunda, ajudando você a alinhar os desejos do seu coração

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A segunda-feira começa com uma energia que convida a olhar para dentro e entender o que o nosso coração realmente precisa para se sentir seguro. O céu de hoje sugere que o momento é perfeito para alinhar expectativas e desatar pequenos nós emocionais que se acumularam nos últimos dias.

O Social1 preparou as previsões do amor para você começar a semana sabendo como conduzir os seus sentimentos. Hoje, a maturidade emocional e a disposição para ouvir serão as suas melhores aliadas, seja para fortalecer o romance ou para clarear as intenções na paquera.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco



Áries - (21/03 a 19/04)



O dia pede paciência para evitar pequenas faíscas na vida a dois. Use a energia do início da semana para ouvir mais e falar com suavidade. Se está só, o momento é de entender seus próprios desejos antes de se lançar em novas conquistas.

Touro - (20/04 a 20/05)



A segunda-feira traz um desejo profundo de estabilidade e acolhimento na relação. É um ótimo momento para demonstrar seu afeto com gestos práticos e presença real. Para as solteiras, o céu sugere valorizar quem demonstra interesse verdadeiro na sua rotina.

Gêmeos - (21/05 a 20/06)



A comunicação será a sua maior ferramenta romântica hoje. Aproveite para esclarecer mal-entendidos com leveza e abrir o jogo sobre o que sente. Na paquera, uma conversa inteligente e cheia de sintonia pode despertar um interesse inesperado.

Câncer - (21/06 a 22/07)



O céu de hoje toca a sua sensibilidade e pede um pouco mais de recolhimento afetivo. No romance, busque momentos de privacidade e cumplicidade com o par. Se está solteira, nutrir o amor-próprio será o passo mais atraente que você dará hoje.

Leão - (23/07 a 22/08)



Sua autoconfiança brilha, mas os astros aconselham a ceder um pouco de espaço para as necessidades do outro. No namoro ou casamento, mostre que você valoriza a parceria. Na paquera, seu magnetismo está alto, atraindo olhares curiosos.

Virgem - (23/08 a 22/09)



Dia ideal para organizar os sentimentos e deixar de lado as cobranças excessivas no relacionamento. Tente relaxar e aceitar o amor como ele é, sem buscar a perfeição. Para as solteiras, o momento pede menos análise e mais espaço para o espontâneo.

Libra - (23/09 a 22/10)



A busca por equilíbrio e harmonia marca a sua segunda-feira no amor. O diálogo flui bem, facilitando acordos e planos futuros com quem você ama. Se o coração está vago, uma amizade pode dar sinais de que deseja algo a mais.

Escorpião - (23/10 a 21/11)



A intensidade toma conta dos seus sentimentos hoje, mas é preciso cuidado para não transformar paixão em controle. Foque na cumplicidade e na confiança mútua com o parceiro. Para quem está só, um mistério atraente pode rondar os seus pensamentos.

Sagitário - (22/11 a 21/12)



O dia convida a renovar os ares da relação, buscando quebrar a monotonia logo no início da semana. Conversem sobre sonhos em comum. Se está solteira, sua energia leve e otimista será um convite aberto para novas conexões.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)



Momento de demonstrar maturidade e comprometimento no romance. Pequenas atitudes de cuidado mostram ao par que você está presente para o que der e vier. Na paquera, você se sentirá mais atraída por pessoas que transmitem segurança.

Aquário - (20/01 a 18/02)



O céu estimula a liberdade com respeito mútuo dentro da vida a dois. É um bom dia para compartilhar ideias diferentes e apoiar os projetos do outro. Se está na solteirice, preserve sua individualidade enquanto conhece alguém novo.

Peixes - (19/02 a 20/03)



O romantismo está no ar e você sentirá uma necessidade maior de conexão de alma. Aproveite o dia para expressar sua sensibilidade e carinho ao parceiro. Para as solteiras, preste atenção aos sinais do destino, pois o amor pode surgir de forma sutil.

Mensagem dos astros para hoje



O início da semana nos lembra que o amor se constrói no cotidiano, através da disposição para escutar e do respeito ao ritmo de cada um. Hoje, permita que a sensibilidade guie suas palavras e lembre-se de que a vulnerabilidade, longe de ser uma fraqueza, é a ponte mais bonita para a verdadeira intimidade.