Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (28/06) para os signos do zodíaco
Confira a previsão do Social1 para este domingo e saiba como alinhar suas energias para curtir o dia de descanso e se preparar para a semana!
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O domingo chega com uma atmosfera perfeita para a introspecção, o descanso profundo e a harmonização das energias.
O céu do dia sugere um ritmo mais lento, ideal para nos desligarmos das cobranças externas e focarmos no que realmente nutre a nossa alma. É o momento de acolher as nossas emoções e recarregar o estoque de serenidade.
Os trânsitos astrológicos de hoje favorecem o convívio com pessoas próximas em ambientes calmos, além de incentivar rituais de cuidado com o corpo e com a mente.
Aproveite este domingo para organizar os pensamentos e se preparar internamente para os novos ciclos que começam em breve, sem pressa ou ansiedade.
Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco
Áries - (21/03 a 19/04)
O domingo pede recolhimento e descanso para recuperar as energias. O Social1 sugere que você evite se cobrar por produtividade hoje. Atividades relaxantes em casa, como assistir a um bom filme, serão ótimas para o seu humor.
Touro - (20/04 a 20/05)
O dia é ideal para estreitar os laços com amigos queridos ou planejar um encontro tranquilo. A troca de afeto e as conversas descontraídas farão muito bem ao seu coração. Permita-se receber o carinho de quem torce por você.
Gêmeos - (21/05 a 20/06)
Aproveite o domingo para refletir sobre as suas metas pessoais sem a pressão do relógio. O céu favorece insights importantes sobre o futuro. Guarde um momento para organizar suas ideias e visualizar onde quer chegar.
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Câncer - (21/06 a 22/07)
A sua intuição e sensibilidade estão acentuadas hoje. É um excelente momento para entrar em contato com a natureza ou se dedicar à espiritualidade. Busque ambientes calmos que transmitam paz e segurança emocional.
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Leão - (23/07 a 22/08)
O domingo favorece o desapego de situações ou sentimentos que já não fazem sentido. O momento é de limpeza emocional. Abra espaço para o novo e sinta a leveza de deixar o passado para trás com serenidade.
Virgem - (23/08 a 22/09)
Os relacionamentos ganham destaque e o dia pede mais cumplicidade. Demonstre o seu apoio a quem você ama e desfrute de momentos de conexão real. No amor, o clima é de compreensão mútua e companheirismo.
Libra - (23/09 a 22/10)
Cuidar da saúde e da rotina doméstica trará uma agradável sensação de ordem neste domingo. Pequenos ajustes no seu espaço ou na alimentação vão melhorar o seu bem-estar. Organize o seu entorno com carinho.
Como surgiu o horóscopo e o estudo dos signos?
Escorpião - (23/10 a 21/11)
A alegria e o romantismo tomam conta do seu domingo. O Social1 indica que este é um momento maravilhoso para expressar seus sentimentos e focar em hobbies criativos. Deixe o seu coração ditar o ritmo do dia.
Sagitário - (22/11 a 21/12)
O foco de hoje está voltado para o ambiente familiar e o conforto do lar. Estar perto das suas raízes trará uma sensação reconfortante de estabilidade. Aproveite para deixar a sua casa ainda mais aconchegante.
Capricórnio - (22/12 a 19/01)
A sua mente está ávida por novidades e leituras estimulantes. O domingo é perfeito para aprender algo novo por puro prazer ou bater um papo leve com pessoas queridas. Movimente o intelecto de forma descontraída.
Aquário - (20/01 a 18/02)
O dia pede uma postura mais realista e prática em relação aos seus recursos. Aproveite o descanso dominical para planejar as finanças com calma. Evite gastos por impulso e valorize o que você já conquistou.
Peixes - (19/02 a 20/03)
A Lua realça a sua sensibilidade e magnetismo pessoal hoje. Tire o dia para se mimar, cuidar da pele, do cabelo e fazer o que te faz sentir bem. A sua presença será um farol de calmaria para todos ao redor.
Mensagem dos astros para hoje
Neste domingo, lembre-se de que o silêncio e a pausa também são respostas. O céu nos convida a desacelerar os pensamentos e a respirar fundo, sintonizando com a gratidão pelas pequenas coisas.
Use o dia de hoje para pacificar o coração e iniciar a nova semana com a alma renovada e fortalecida.