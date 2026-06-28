Horóscopo do amor: confira a previsão de domingo (28/06) para o seu signo
Veja a previsão dos astros para o seu coração e saiba como aproveitar as energias do domingo para renovar os laços afetivos com o Social1
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O domingo chega trazendo uma atmosfera de acolhimento e profunda conexão emocional. Depois do agito do fim de semana, os astros agora convidam o coração a desacelerar e buscar refúgio naquilo que traz paz.
É o momento ideal para sintonizar com os seus sentimentos mais verdadeiros, deixando de lado as aparências para focar no que realmente nutre a sua alma e os seus relacionamentos.
Nas relações já estabelecidas, o dia é perfeito para momentos de intimidade e conversas sinceras sem pressa. Para quem está solteira, o céu sugere que o melhor caminho para atrair conexões genuínas é investir no autocuidado e no amor-próprio.
Lembre-se de que o seu magnetismo se torna ainda mais poderoso quando você está em harmonia com quem você é.
Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco
Áries - (21/03 a 19/04)
O domingo pede um pouco mais de calma na vida a dois. Em vez de buscar grandes agitos, aproveite para recarregar as energias ao lado de quem ama. Na paquera, vá devagar e observe o terreno.
Touro - (20/04 a 20/05)
Momento de muito romantismo e estabilidade nas relações. Se você tem um par, valorize o conforto da companhia mútua. Se está só, seu charme discreto e maduro chamará a atenção de alguém especial.
Gêmeos - (21/05 a 20/06)
Aproveite o dia para expressar o que sente com leveza e clareza. O diálogo aberto vai aproximar você do seu parceiro. Para as solteiras, uma conversa despretensiosa nas redes pode render um bom flerte.
Câncer - (21/06 a 22/07)
O céu de hoje exalta a sua sensibilidade e o desejo de cuidar. No romance, pequenos gestos de carinho criam um clima de profunda cumplicidade. Siga a sua intuição ao lidar com assuntos do coração.
Leão - (23/07 a 22/08)
Seu brilho pessoal continua em alta, mas hoje o foco se volta para a troca afetiva real. Demonstre generosidade com a pessoa amada. Na paquera, o seu amor-próprio será o seu maior atrativo.
Virgem - (23/08 a 22/09)
O domingo é ideal para momentos de privacidade e reflexão no amor. No relacionamento, busquem um tempo a sós longe das redes sociais. Se está solteira, cure feridas do passado antes de dar novos passos.
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Libra - (23/09 a 22/10)
A união mútua e a amizade fortalecem o romance hoje. Compartilhar sonhos com o parceiro trará uma sensação gostosa de parceria. Na paquera, afinidades intelectuais e valores parecidos vão contar mais.
Escorpião - (23/10 a 21/11)
A sua intensidade pede conexões que sejam verdadeiras e profundas. No namoro ou casamento, a entrega será total na intimidade. Se deseja conquistar alguém, demonstre sua determinação com sutileza.
Sagitário - (22/11 a 21/12)
O desejo de expandir horizontes pode ser vivido a dois através de planos para uma futura viagem. Para as solteiras, o céu traz uma sensação de otimismo e abertura para novos começos no amor.
Capricórnio - (22/12 a 19/01)
Dia de transformar sentimentos e quebrar velhos padrões que bloqueavam o afeto. Permita-se demonstrar vulnerabilidade para o seu par. A confiança mútua será o grande pilar do domingo.
Aquário - (20/01 a 18/02)
Os relacionamentos ganham um destaque lindo neste domingo. É um momento de equilíbrio entre dar e receber afeto. Demonstre o quanto o outro é importante na sua vida com atitudes simples.
Peixes - (19/02 a 20/03)
Aproveite o domingo para incluir quem você ama na sua rotina de bem-estar. Cozinhar juntos ou curtir uma preguiça gostosa fortalece o vínculo. No amor, a beleza está na simplicidade do cotidiano.
Mensagem dos astros para hoje
A verdadeira sintonia não nasce da pressa, mas sim da paciência em perceber os detalhes do outro. Neste domingo, o universo nos lembra que o amor precisa de espaço e tempo para respirar e florescer.
Deixe o coração descansar nas certezas bonitas que você já construiu e não tenha medo de demonstrar o tamanho do seu afeto. Quando nos conectamos a partir da nossa essência, atraímos exatamente o cuidado que merecemos receber.