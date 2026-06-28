Horóscopo do amor: confira a previsão de domingo (28/06) para o seu signo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Veja a previsão dos astros para o seu coração e saiba como aproveitar as energias do domingo para renovar os laços afetivos com o Social1

Clique aqui e escute a matéria

O domingo chega trazendo uma atmosfera de acolhimento e profunda conexão emocional. Depois do agito do fim de semana, os astros agora convidam o coração a desacelerar e buscar refúgio naquilo que traz paz.

É o momento ideal para sintonizar com os seus sentimentos mais verdadeiros, deixando de lado as aparências para focar no que realmente nutre a sua alma e os seus relacionamentos.

Nas relações já estabelecidas, o dia é perfeito para momentos de intimidade e conversas sinceras sem pressa. Para quem está solteira, o céu sugere que o melhor caminho para atrair conexões genuínas é investir no autocuidado e no amor-próprio.

Lembre-se de que o seu magnetismo se torna ainda mais poderoso quando você está em harmonia com quem você é.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco



Áries - (21/03 a 19/04)



O domingo pede um pouco mais de calma na vida a dois. Em vez de buscar grandes agitos, aproveite para recarregar as energias ao lado de quem ama. Na paquera, vá devagar e observe o terreno.

Touro - (20/04 a 20/05)



Momento de muito romantismo e estabilidade nas relações. Se você tem um par, valorize o conforto da companhia mútua. Se está só, seu charme discreto e maduro chamará a atenção de alguém especial.

Gêmeos - (21/05 a 20/06)



Aproveite o dia para expressar o que sente com leveza e clareza. O diálogo aberto vai aproximar você do seu parceiro. Para as solteiras, uma conversa despretensiosa nas redes pode render um bom flerte.

Câncer - (21/06 a 22/07)



O céu de hoje exalta a sua sensibilidade e o desejo de cuidar. No romance, pequenos gestos de carinho criam um clima de profunda cumplicidade. Siga a sua intuição ao lidar com assuntos do coração.

Leão - (23/07 a 22/08)



Seu brilho pessoal continua em alta, mas hoje o foco se volta para a troca afetiva real. Demonstre generosidade com a pessoa amada. Na paquera, o seu amor-próprio será o seu maior atrativo.

Virgem - (23/08 a 22/09)



O domingo é ideal para momentos de privacidade e reflexão no amor. No relacionamento, busquem um tempo a sós longe das redes sociais. Se está solteira, cure feridas do passado antes de dar novos passos.

Libra - (23/09 a 22/10)



A união mútua e a amizade fortalecem o romance hoje. Compartilhar sonhos com o parceiro trará uma sensação gostosa de parceria. Na paquera, afinidades intelectuais e valores parecidos vão contar mais.

Escorpião - (23/10 a 21/11)



A sua intensidade pede conexões que sejam verdadeiras e profundas. No namoro ou casamento, a entrega será total na intimidade. Se deseja conquistar alguém, demonstre sua determinação com sutileza.

Sagitário - (22/11 a 21/12)



O desejo de expandir horizontes pode ser vivido a dois através de planos para uma futura viagem. Para as solteiras, o céu traz uma sensação de otimismo e abertura para novos começos no amor.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)



Dia de transformar sentimentos e quebrar velhos padrões que bloqueavam o afeto. Permita-se demonstrar vulnerabilidade para o seu par. A confiança mútua será o grande pilar do domingo.

Aquário - (20/01 a 18/02)



Os relacionamentos ganham um destaque lindo neste domingo. É um momento de equilíbrio entre dar e receber afeto. Demonstre o quanto o outro é importante na sua vida com atitudes simples.

Peixes - (19/02 a 20/03)



Aproveite o domingo para incluir quem você ama na sua rotina de bem-estar. Cozinhar juntos ou curtir uma preguiça gostosa fortalece o vínculo. No amor, a beleza está na simplicidade do cotidiano.

Mensagem dos astros para hoje



A verdadeira sintonia não nasce da pressa, mas sim da paciência em perceber os detalhes do outro. Neste domingo, o universo nos lembra que o amor precisa de espaço e tempo para respirar e florescer.

Deixe o coração descansar nas certezas bonitas que você já construiu e não tenha medo de demonstrar o tamanho do seu afeto. Quando nos conectamos a partir da nossa essência, atraímos exatamente o cuidado que merecemos receber.