Qual signo não combina com Capricórnio? Descubra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Capricórnio é um signo conhecido pela seriedade, ambição e foco nos objetivos. Valoriza estabilidade, compromisso e segurança, tanto na vida profissional quanto nas relações afetivas.

Mas nem todo signo consegue acompanhar esse ritmo mais pé no chão. E, quando falamos de incompatibilidade amorosa, Gêmeos costuma ser o signo que mais desafia a paciência capricorniana.

Por que Capricórnio e Gêmeos não se entendem?



Gêmeos é leve, curioso e imprevisível. Está sempre em busca de novidades, ama a liberdade e detesta rotina.

Já Capricórnio é estável, responsável e extremamente focado, gosta de planejamento, metas claras e relações duradouras.

Enquanto Gêmeos vive o presente e muda de ideia com facilidade, Capricórnio projeta o futuro com base na constância.

Essa diferença pode gerar muitos ruídos:

Capricórnio vê Gêmeos como imaturo.

Gêmeos acha Capricórnio rígido demais.

Um busca estabilidade, o outro, liberdade.

Um fala o tempo todo, o outro prefere o silêncio e a praticidade.

Existe chance de dar certo?



Claro, tudo depende dos mapas completos e do grau de maturidade dos envolvidos. Com diálogo, respeito e muita vontade de aprender com as diferenças, até os opostos mais improváveis podem se complementar. Mas, via de regra, essa relação exige ajustes, paciência, e doses extras de compreensão dos dois lados.

Previsões do mês de julho para todos os signos