Qual é o lado ruim do ariano?

Todos nós temos luz e sombra dentro de nós, e com os signos do Zodíaco não é diferente. Quando o assunto é Áries, o primeiro signo da roda astrológica, é impossível não notar: a intensidade vem no pacote. E sim, com ela surgem também algumas pedras no caminho.

Conhecido pela força, ousadia e energia quase inesgotável, o ariano costuma se destacar. Mas o que acontece quando esse fogo sai do controle? É aí que entra o lado B de Áries, e ele não passa despercebido.

Impulsividade que vira caos



Arianos não pensam muito antes de agir, eles simplesmente fazem. Essa pressa para tomar decisões pode parecer ousadia, mas, na prática, muitas vezes vira imprudência. Podem atropelar sentimentos, compromissos e até a própria lógica, agindo no impulso sem medir consequências.

Ego inflado e nariz empinado



Com espírito naturalmente líder, Áries tem facilidade para comandar. Mas quando essa qualidade é mal dosada, o que era liderança vira autoritarismo. Arrogância, teimosia e uma dificuldade enorme em ouvir opiniões diferentes também fazem parte do pacote. E vamos ser honestos: ninguém gosta de conviver com alguém que acha que está sempre certo.

Zero filtro emocional



Quando contrariados, os arianos podem explodir, e nem sempre escolhem as palavras com cuidado. Numa discussão, não espere que eles suavizem o tom. O famoso “sincericídio” do signo costuma machucar quem está por perto, mesmo sem intenção. Sensibilidade e empatia, nesses momentos, ficam em segundo plano.

Competitividade sem freio



Tudo vira disputa na mente de Áries. E o problema não está em querer vencer, mas em transformar a convivência em um eterno “quem é melhor?”. Isso pode gerar tensão, afastamentos e mal-entendidos, especialmente com pessoas que prezam por equilíbrio e cooperação.

O que fazer com esse lado mais difícil?



A astrologia não está aqui para julgar, mas para ampliar nossa consciência. Conhecer os defeitos do signo de Áries é um convite ao equilíbrio. Para quem é do signo, vale exercitar mais o autocontrole, ouvir mais e reagir menos.

Para quem convive com um ariano, o segredo é firmeza e clareza: eles respeitam quem sabe se posicionar sem medo. Afinal, todo fogo, quando bem canalizado, pode aquecer, e não queimar.