Horóscopo de Agosto para Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Nada em agosto será comum para quem é de Aquário. Logo na primeira semana, algo muda sua percepção sobre um tema importante: pode ser uma conversa, um convite ou até uma notícia que te pega desprevenido.

Esse gatilho emocional abre espaço para você fazer as pazes com algo do passado e, finalmente, seguir com mais leveza.

O mês também favorece viagens, deslocamentos ou conexões com pessoas de fora da sua bolha. Uma oportunidade ligada a cursos, intercâmbio ou eventos culturais pode surgir entre os dias 9 e 20, trazendo tanto crescimento pessoal quanto boas surpresas na área amorosa.

Veja também: REVELADOS os SIGNOS mais SORTUDOS de 2025

Se está solteiro, alguém de longe ou de um contexto bem diferente do seu pode te atrair. Se está em um relacionamento, prepare-se para conversas que desafiam padrões, no bom sentido.

Profissionalmente, ideias fora do comum ganham força. Trabalhos com inovação, tecnologia, comunicação e redes sociais se destacam. Vale apostar em parcerias e conteúdos originais. Seu jeito único de pensar será notado.

Ponto alto do mês: um convite inesperado que pode abrir portas para algo maior

Evite: excesso de expectativa com amizades ou crushes. Mantenha os pés no chão.

Número da sorte: 14

Cor do mês: lavanda, para despertar criatividade e proteção energética



HORÓSCOPO DE AGOSTO