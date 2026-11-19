Sensitivo Igor faz a leitura da virada e ensina truques simples para renovar energias, abrir caminhos no amor e atrair prosperidade com os pés no chão

A virada do ano sempre mexe com a gente. É aquele momento em que dá vontade de virar a página de verdade, deixar o peso do que ficou para trás e começar o novo ciclo com mais leveza, fé e bons planos. Entre rituais passados de geração em geração e novas intenções, a chegada de 2027 já começa a despertar a curiosidade de quem quer entrar no ano com o pé direito.

Para destrinchar o que vem por aí, o Sensitivo Igor, numerólogo, cartomante e benzedor, aponta qual energia vai conduzir 2027 e dá o passo a passo de rituais simples para quem busca amor, dinheiro e renovação energética na virada. Segundo ele, o Réveillon funciona como um convite para olhar para dentro com mais carinho, fazer escolhas conscientes e alinhar o coração com o que se quer viver — mas sem cair na ilusão de que tudo muda num passe de mágica.

Além da previsão numerológica, o especialista ensina simpatias para atrair um novo amor, sugestões práticas para movimentar a vida financeira e um banho de ervas e flores para limpar as energias, passando também pelo significado das cores na roupa da virada.

O que a numerologia revela sobre 2027?



“2027 será regido pela energia universal 2, que traz como principais características as parcerias, os relacionamentos, a diplomacia e o diálogo. É um ano favorável para iniciar relacionamentos, fortalecer vínculos e desenvolver a espiritualidade. Entre os desafios estão a indecisão, a dependência emocional e a acomodação.”

Na visão do Sensitivo Igor, o próximo ano vai colocar as relações no centro da conversa — seja no amor, na família, no trabalho ou na espiritualidade. É um cenário que favorece encontros, acertos de contas e parcerias que somam, mas exige maturidade para não se anular só para manter a paz.

“É importante cultivar o diálogo e a escuta, sem perder de vista os próprios limites e desejos. 2027 pode ser um ano de muitas conexões, mas também de aprendizados sobre equilíbrio emocional”, orienta.

Qual simpatia você indica para quem deseja atrair um novo amor?



“Uma simpatia bastante conhecida é colocar rosas próximas ao travesseiro. Outra dica é passar a virada usando uma peça íntima rosa, cor tradicionalmente associada ao amor, ao carinho e aos relacionamentos. A intenção é abrir espaço para um amor verdadeiro.”

Para Igor, o segredo não está apenas no objeto escolhido, mas na energia que você coloca no gesto. “A simpatia funciona como um lembrete simbólico do que a pessoa deseja atrair para a sua vida. Quando ela se conecta com esse desejo de forma leve e consciente, cria um movimento interno de abertura para novas possibilidades”, explica.

E para quem deseja prosperidade financeira em 2027?



“Uma tradição popular é passar a virada com uma nota de R$ 100 no bolso, na carteira ou até no sapato direito. É um gesto simbólico para atrair boa sorte, prosperidade e oportunidades financeiras no novo ano.”

Ainda assim, o especialista lembra que dinheiro e prosperidade caminham junto com atitude, organização e pés no chão. “Não se trata apenas de atrair dinheiro, mas de estar aberto a receber oportunidades, reconhecer o que já foi construído e agir com mais clareza em relação aos próprios objetivos”, completa.

Existe algum banho especial para preparar as energias para 2027?



“Minha sugestão é um banho de manjericão, rosas, jasmim e camomila. São ervas e flores tradicionalmente associadas à renovação, ao amor, à tranquilidade e à harmonia. A proposta é fazer esse ritual na virada, mentalizando boas energias e tudo aquilo que deseja construir em 2027.”

O preparo é simples: basta usar água morna com as ervas e flores escolhidas, transformando o momento em uma pausa real na correria. “O ideal é que a pessoa reserve alguns minutos para si, respire fundo e mentalize aquilo que deseja deixar para trás e aquilo que quer atrair. O ritual é um momento de cuidado, acolhimento e reconexão”, orienta Igor.

Quais cores e roupas são indicadas para usar na virada do ano?



Na hora de montar o look da virada, as cores seguem marcando presença: branco para paz, amarelo para prosperidade, rosa para amor, verde para esperança e vermelho para paixão estão entre as escolhas mais buscadas para alinhar o visual com os planos de 2027.

Mas, para o Sensitivo Igor, a roupa da virada vai além da estética e deve respeitar quem você é. “Não existe uma cor certa ou errada. O importante é vestir aquilo que faz a pessoa se sentir bem, confiante e conectada com as suas intenções”, afirma.

Qual é a principal mensagem para começar o novo ano?



“2027 pede mais diálogo, equilíbrio e boas escolhas. É um ano para fortalecer relações, desenvolver a espiritualidade e construir parcerias, mas sem deixar que a indecisão ou a dependência emocional impeçam o nosso crescimento.”

No fim das contas, o recado é olhar para o Réveillon como ponto de partida, não como promessa mágica. “O novo ciclo começa quando a pessoa decide se olhar com mais carinho, fazer escolhas conscientes e se abrir para o que pode ser construído com paciência, fé e intenção”, conclui.