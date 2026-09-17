Vênus traz fase de muito romance e boas surpresas para 5 signos

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Vênus promete uma fase repleta de romance e ótimas surpresas para 5 signos do zodíaco. Veja agora se o seu está entre os abençoados!

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Na astrologia, Vênus está relacionada ao amor, aos relacionamentos, ao prazer, à autoestima e à maneira como cada pessoa demonstra afeto.

Por isso, períodos associados ao planeta costumam ser interpretados como momentos de maior abertura para a vida amorosa e para novas conexões.

Para 5 signos, essa energia pode representar uma fase de novidades no amor, encontros inesperados e momentos que ajudam a fortalecer vínculos.

Para quem está solteiro, podem surgir oportunidades de conhecer alguém; já quem está em um relacionamento pode perceber mais proximidade e cumplicidade.

5 signos que vão se dar bem no amor em Vênus

1. Sagitário

Sagitário pode viver uma fase mais movimentada no amor. O desejo de conhecer pessoas e experimentar situações diferentes fica em destaque, favorecendo encontros e conversas que fogem da rotina.

Para quem está solteiro, uma nova conexão pode surgir de maneira inesperada, especialmente em ambientes sociais ou por meio de amigos. Já para quem está em um relacionamento, programas diferentes e momentos de diversão podem renovar a relação.

2. Virgem

Virgem pode perceber uma mudança na forma de se relacionar. O signo, que costuma analisar bastante antes de se entregar, pode se permitir viver os sentimentos com mais espontaneidade.

No relacionamento, pequenos gestos de carinho podem ganhar importância e aproximar o casal. Para os solteiros, uma pessoa que já faz parte do círculo social pode despertar um interesse que antes passava despercebido.

3. Aquário

Para Aquário, Vênus pode movimentar a vida amorosa por meio de novas experiências e conexões. Conversas interessantes podem se transformar em algo mais profundo quando existe abertura para conhecer o outro sem expectativas excessivas.

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Quem está solteiro pode ser surpreendido por alguém que compartilha interesses semelhantes. Nos relacionamentos, o período favorece mais leveza, diálogo e momentos fora da rotina.

4. Peixes

Peixes tende a sentir a influência de Vênus de maneira especialmente ligada ao afeto e à sensibilidade. O período pode favorecer demonstrações de carinho e uma maior vontade de compartilhar sentimentos.

Para quem está em um relacionamento, pode ser uma boa fase para criar momentos românticos e fortalecer a conexão. Os solteiros podem se envolver com alguém que desperte uma sensação de acolhimento e sintonia.

5. Capricórnio

Capricórnio pode encontrar no período uma oportunidade para equilibrar responsabilidades e vida afetiva. Depois de fases muito focadas em trabalho e objetivos pessoais, o romance pode voltar a ocupar um espaço importante.

Para os solteiros, uma nova pessoa pode aparecer em ambientes ligados ao trabalho, estudos ou atividades cotidianas. Para quem já está em uma relação, conversas sobre planos para o futuro podem aproximar ainda mais o casal.