Júpiter expande os planos e faz 3 signos pensarem muito maior

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Um movimento astrológico está em andamento e sua influência simbólica coloca confiança, expansão e novas ambições no centro da vida de três signos.

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Júpiter é tradicionalmente associado, na astrologia, à expansão, conhecimento, confiança e crescimento.

O trânsito do planeta em Leão coloca temas como expressão pessoal, criatividade, liderança e grandes projetos em evidência na leitura astrológica do período.

Dentro da astrologia, alguns signos tendem a sentir esse movimento de maneira mais direta — especialmente quando o assunto é ampliar horizontes e parar de pensar tão pequeno.

Quais signos podem pensar maior com Júpiter em Leão?

1. Leão (23 de julho a 22 de agosto)

É o signo que recebe Júpiter diretamente durante esse trânsito. Na astrologia, a passagem do planeta pelo próprio signo costuma ser associada a uma fase de maior confiança, visibilidade e disposição para crescer.

Para os leoninos, a tendência simbólica é olhar para projetos pessoais com mais ambição. Ideias que antes pareciam grandes demais podem ganhar espaço, assim como a vontade de assumir protagonismo e mostrar mais do próprio potencial.

2. Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Regido por Júpiter, Sagitário também pode sentir afinidade com o movimento expansivo do planeta. A leitura astrológica favorece uma postura mais aberta para experiências que ampliem conhecimentos, contatos e perspectivas.

É um período que pode estimular planos de médio prazo, viagens, estudos ou projetos que exijam disposição para sair do conhecido. A palavra-chave é horizonte: em vez de se limitar ao que já funciona, o sagitariano pode se perguntar até onde consegue chegar.

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3. Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Para Câncer, a passagem de Júpiter por Leão é associada à área financeira do mapa solar. A interpretação sugere uma mudança na maneira de enxergar recursos, valores pessoais e possibilidades de crescimento material.

Isso pode aparecer como vontade de negociar melhor, investir em um projeto ou reconhecer com mais clareza o próprio valor.

Mais do que gastar ou assumir riscos sem planejamento, o momento pede uma visão mais ampla sobre o que pode ser construído a partir dos recursos disponíveis.

