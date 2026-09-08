Júpiter expande os planos e faz 3 signos pensarem muito maior
Um movimento astrológico está em andamento e sua influência simbólica coloca confiança, expansão e novas ambições no centro da vida de três signos.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Júpiter é tradicionalmente associado, na astrologia, à expansão, conhecimento, confiança e crescimento.
O trânsito do planeta em Leão coloca temas como expressão pessoal, criatividade, liderança e grandes projetos em evidência na leitura astrológica do período.
Dentro da astrologia, alguns signos tendem a sentir esse movimento de maneira mais direta — especialmente quando o assunto é ampliar horizontes e parar de pensar tão pequeno.
Quais signos podem pensar maior com Júpiter em Leão?
1. Leão (23 de julho a 22 de agosto)
É o signo que recebe Júpiter diretamente durante esse trânsito. Na astrologia, a passagem do planeta pelo próprio signo costuma ser associada a uma fase de maior confiança, visibilidade e disposição para crescer.
Para os leoninos, a tendência simbólica é olhar para projetos pessoais com mais ambição. Ideias que antes pareciam grandes demais podem ganhar espaço, assim como a vontade de assumir protagonismo e mostrar mais do próprio potencial.
2. Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)
Regido por Júpiter, Sagitário também pode sentir afinidade com o movimento expansivo do planeta. A leitura astrológica favorece uma postura mais aberta para experiências que ampliem conhecimentos, contatos e perspectivas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
É um período que pode estimular planos de médio prazo, viagens, estudos ou projetos que exijam disposição para sair do conhecido. A palavra-chave é horizonte: em vez de se limitar ao que já funciona, o sagitariano pode se perguntar até onde consegue chegar.
LEIA TAMBÉM: Portal 9/9 abre caminho para uma grande virada na vida de 3 signos
3. Câncer (21 de junho a 22 de julho)
Para Câncer, a passagem de Júpiter por Leão é associada à área financeira do mapa solar. A interpretação sugere uma mudança na maneira de enxergar recursos, valores pessoais e possibilidades de crescimento material.
Isso pode aparecer como vontade de negociar melhor, investir em um projeto ou reconhecer com mais clareza o próprio valor.
Mais do que gastar ou assumir riscos sem planejamento, o momento pede uma visão mais ampla sobre o que pode ser construído a partir dos recursos disponíveis.