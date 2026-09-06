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Portal 9/9 abre caminho para uma grande virada na vida de 3 signos

Associado ao encerramento de ciclos pela numerologia, o 9/9 pode inspirar mudanças e reflexões. Para 3 signos, a data ganha um significado especial.

Por Myllena Wu Publicado em 06/09/2026 às 8:36
Imagem de um portal astrológico do 9/9
Imagem de um portal astrológico do 9/9 - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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O calendário marca uma data que desperta a curiosidade de quem acompanha numerologia e espiritualidade: o 9 de setembro, conhecido como Portal 9/9.

Dentro dessas práticas, a repetição do número é associada ao encerramento de ciclos, à reflexão e à preparação para uma nova etapa.

Não se trata de uma previsão científica, mas de uma interpretação simbólica que pode servir como convite ao autoconhecimento.

Para a taróloga Sephira, especialista da iQuilibrio, o número 9 representa aquilo que amadureceu e está pronto para ser encerrado ou liberado.

“É o número dos encerramentos de ciclos, da limpeza espiritual, da compaixão e das grandes transformações internas”, explica. Nesse contexto, três signos podem encontrar no período um empurrão simbólico para mudar a maneira como lidam com decisões, planos e oportunidades.

Quais signos podem sentir mais a energia do Portal 9/9?

1. Áries — 21 de março a 19 de abril

Para Áries, o momento favorece impulso e tomada de decisões. O signo pode sentir vontade de sair da inércia, abandonar situações que já não fazem sentido e iniciar uma fase mais movimentada.

A simbologia do 9/9 combina com essa necessidade de virar a página, mas sem transformar pressa em precipitação. A proposta é entender primeiro o que realmente precisa ficar para trás antes de partir para o próximo passo.

2. Virgem — 23 de agosto a 22 de setembro

Em plena temporada virginiana, o Portal 9/9 pode representar um período de reorganização. A tendência é olhar para planos, responsabilidades e escolhas com mais objetividade, identificando o que precisa ser ajustado para que as ideias saiam do papel.

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Para o signo, a virada pode acontecer menos como uma ruptura e mais como uma arrumação: colocar cada coisa em seu lugar para transformar intenção em resultado concreto.

3. Sagitário — 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário aparece ligado à abertura de novas possibilidades. O período pode estimular o signo a olhar além do cenário conhecido e perceber oportunidades que antes pareciam distantes.

A simbologia do encerramento de ciclos pode ajudar a liberar espaço para experiências diferentes, desde que o entusiasmo seja acompanhado de reflexão sobre os caminhos escolhidos.

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O que fazer no Portal 9/9?

A proposta não é mudar toda a vida em um único dia. Sephira recomenda reservar alguns minutos para silêncio ou meditação e escrever aquilo que já cumpriu seu papel.

Organizar a casa, doar objetos sem uso e arejar os ambientes também podem funcionar como práticas simbólicas de renovação.

  • Quem quiser realizar um ritual pode dividir uma folha em duas partes: de um lado, listar o que deseja deixar para trás; do outro, aquilo que gostaria de abrir espaço para receber. Uma vela branca ou dourada pode acompanhar o momento, desde que colocada em local seguro.

O principal cuidado é não confundir encerramento consciente com decisões impulsivas. “A energia do 9 pede encerramento consciente, não corte abrupto movido pela emoção do momento”, afirma Sephira.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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