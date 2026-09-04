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Fortuna bate à porta de 3 signos e setembro pode terminar com saldo positivo

Uma oportunidade inesperada, um esforço antigo que começa a render frutos ou uma proposta de trabalho podem marcar setembro para três signos.

Por Myllena Wu Publicado em 04/09/2026 às 8:39
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Imagem de uma roda astrológica dourada - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Setembro mal começou e já chega com promessas de movimento para alguns signos do zodíaco.

Ao longo das próximas semanas, Áries, Virgem e Sagitário podem encontrar oportunidades relacionadas ao trabalho e às finanças, com situações capazes de melhorar as perspectivas para os próximos meses.

Na astrologia, essas previsões são interpretadas como tendências, e não como garantias de acontecimentos. Ainda assim, o período pode favorecer quem estiver atento a propostas, projetos e iniciativas que começam a ganhar força.

Quais signos podem ter mais sorte financeira em setembro?

1. Áries — 21 de março a 19 de abril

Para Áries, uma oportunidade inesperada pode movimentar a vida financeira ao longo de setembro. Algo que não estava necessariamente nos planos pode abrir espaço para uma nova possibilidade de ganho ou para uma mudança na maneira de lidar com o dinheiro.

O mês também pode trazer retorno de uma iniciativa antiga. Um projeto, ideia ou esforço iniciado anteriormente tem potencial para finalmente começar a apresentar resultados, dando ao ariano a percepção de que algo que parecia distante começa a sair do papel.

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2. Virgem — 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem pode perceber que organização e planejamento estão começando a produzir efeitos concretos. Setembro favorece ajustes na vida financeira e pode trazer novas propostas ou oportunidades relacionadas a esforços realizados anteriormente.

Em vez de depender apenas da sorte, o signo pode encontrar resultados justamente naquilo que já vinha sendo construído. Rever planos, organizar prioridades e reconhecer o próprio trabalho podem fazer diferença nas próximas semanas.

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3. Sagitário — 22 de novembro a 21 de dezembro

Para Sagitário, o mês pode abrir portas para expansão. Um convite, projeto ou oportunidade ligada ao trabalho pode surgir e trazer não apenas uma possibilidade de ganho, mas também perspectivas mais promissoras para os meses seguintes.

A novidade pode exigir disposição para experimentar um caminho diferente. Por isso, vale observar com atenção as propostas que aparecerem ao longo de setembro e avaliar quais delas realmente podem contribuir para os próximos passos profissionais.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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