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Signo | Notícia

Uma poderosa conexão entre os astros favorece 3 signos nesta fase

Uma fase de expansão, intuição e decisões importantes pode ganhar destaque no horóscopo. Veja quais signos podem aproveitar melhor esse momento.

Por Myllena Wu Publicado em 30/08/2026 às 12:13
Imagem de um universo astrológico
Imagem de um universo astrológico - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Na astrologia, determinados períodos são interpretados a partir da relação entre os planetas e os diferentes pontos do mapa astral.

Essas combinações podem ganhar significados particulares para cada signo, especialmente quando o assunto envolve decisões, oportunidades e questões emocionais.

Nesta fase, Câncer, Sagitário e Peixes aparecem entre os signos que podem sentir uma movimentação mais favorável.

A leitura astrológica aponta para momentos de maior clareza, expansão e percepção, embora a maneira como essas tendências se manifestam dependa também do mapa de cada pessoa.

3 signos podem viver uma fase de novas oportunidades, segundo a astrologia

1. Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Para Câncer, o momento pode estimular decisões relacionadas à vida pessoal e a projetos que estavam sendo adiados. A tendência é perceber com mais clareza onde vale colocar tempo e disposição, deixando de insistir em caminhos que já não despertam o mesmo interesse.

Essa percepção pode ajudar o signo a reorganizar prioridades e recuperar planos que ficaram em segundo plano. Mais do que fazer grandes movimentos de uma vez, a fase favorece escolhas conscientes sobre aquilo que realmente merece atenção.

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2. Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

O espírito naturalmente aventureiro de Sagitário pode encontrar terreno fértil nesta etapa. A interpretação astrológica indica uma energia de expansão, capaz de aproximar o signo de novas experiências, contatos e possibilidades.

Convites, conversas ou propostas inesperadas podem funcionar como portas para situações diferentes daquelas inicialmente planejadas.

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A dica é manter a curiosidade característica do signo, mas avaliar cada oportunidade antes de tomar decisões importantes.

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3. Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

A sensibilidade e a intuição de Peixes ganham protagonismo. O período pode favorecer uma percepção mais aguçada de oportunidades que antes passavam despercebidas, principalmente em assuntos ligados aos projetos pessoais e à vida emocional.

Em vez de ignorar aquela sensação de que algo merece atenção, o signo pode se beneficiar ao observar melhor os próprios desejos e identificar o que faz sentido para sua realidade. Questões que pareciam paradas também podem começar a encontrar espaço para avançar.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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