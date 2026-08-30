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Signo | Notícia

Lilith desperta um lado poderoso que 3 signos mantinham escondido

Uma postura mais firme chega para 3 signos. Na astrologia, Lilith é associada à autonomia e à partes da personalidade que costumam ser reprimidas.

Por Myllena Wu Publicado em 30/08/2026 às 7:51
Imagem ilustrativa de Lilith, também chamada de Lua Negra
Imagem ilustrativa de Lilith, também chamada de Lua Negra - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Na astrologia, Lilith, conhecida como Lua Negra, é um ponto matemático relacionado à órbita da Lua e não um corpo celeste.

Em interpretações astrológicas, ela costuma representar desejos, autonomia, aspectos reprimidos da personalidade e aquilo que uma pessoa pode ter dificuldade de assumir.

Essa simbologia ganha espaço justamente quando o assunto é aquilo que permanece nos bastidores.

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Em uma leitura do mapa astral, Lilith pode ser associada ao desejo de romper com expectativas e expressar características que foram contidas para preservar relações, estabilidade ou uma determinada imagem.

Nesse contexto, três signos podem encontrar uma interpretação especialmente ligada à descoberta de uma postura mais firme: Touro, Peixes e Sagitário.

A proposta, porém, não é indicar acontecimentos inevitáveis, mas observar como essa simbologia pode ser usada para refletir sobre comportamentos e desejos.

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3 signos que podem assumir desejos escondidos sob a simbologia de Lilith

1. Touro

Conhecido pela busca por segurança e conforto, Touro pode ser associado a uma força de vontade bastante persistente. Na simbologia de Lilith, esse lado determinado ganha espaço e pode representar uma disposição maior para assumir desejos que antes eram deixados de lado.

Em vez de preservar a estabilidade a qualquer custo, o signo pode ser convidado a questionar o que realmente deseja. A ousadia, nesse caso, aparece quando Touro percebe que permanecer confortável nem sempre significa estar satisfeito.

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2. Peixes

A sensibilidade costuma ser uma característica associada a Peixes, mas isso não significa ausência de firmeza. Dentro dessa leitura, Lilith pode simbolizar justamente o momento em que o signo começa a estabelecer limites com mais segurança.

Ser gentil e compreender o outro não precisa significar aceitar todas as situações. Para Peixes, o movimento pode estar em reconhecer os próprios limites e defender suas necessidades sem sentir que precisa abandonar sua natureza sensível.

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3. Sagitário

Para Sagitário, a simbologia de Lilith encontra terreno na busca por independência e espontaneidade. Desejos que estavam sendo contidos para atender expectativas externas podem ganhar mais espaço na tomada de decisões.

O resultado pode ser uma postura menos preocupada em parecer adequada aos olhos dos outros. A liberdade, aqui, aparece como a possibilidade de reconhecer o que realmente quer e encontrar maneiras mais autênticas de viver essas vontades.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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