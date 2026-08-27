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Mercúrio coloca uma conversa decisiva no caminho de 3 signos

Há assuntos que precisam de uma conversa para finalmente andar e é esse movimento que ganha destaque para 3 signos sob a influência de Mercúrio.

Por Myllena Wu Publicado em 27/08/2026 às 11:19
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Imagem de um mapa astral universo - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Às vezes, não é preciso uma grande reviravolta para mudar o rumo de uma situação. Uma conversa pode ser suficiente.

Uma mensagem esperada, uma reunião importante ou até uma troca aparentemente casual pode trazer justamente a informação que faltava para tomar uma decisão.

Na astrologia, Mercúrio está associado à comunicação, ao pensamento, às trocas de informação e à maneira como as pessoas expressam suas ideias.

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Por isso, seus movimentos costumam ser interpretados como momentos de maior atenção para conversas, negociações e decisões.

Nesta leitura astrológica, três signos aparecem especialmente ligados a esse tema: Gêmeos, Virgem e Libra. Para eles, uma conversa pode servir como ponto de virada, seja para esclarecer uma situação, abrir uma possibilidade ou mudar a percepção sobre alguém.

Mercúrio movimenta a comunicação de 3 signos nesta fase

1. Gêmeos

Regido por Mercúrio, Gêmeos tende a sentir com mais força os assuntos ligados à troca de informações. Uma conversa pode ajudar o signo a compreender melhor uma situação que parecia confusa ou até revelar uma proposta inesperada.

Também pode ser um bom momento simbólico para retomar um assunto deixado de lado. Uma resposta que demorou a chegar ou uma informação nova pode ajudar Gêmeos a finalmente escolher um caminho.

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2. Virgem

Para Virgem, a comunicação ganha um tom mais prático. Uma reunião, negociação ou conversa franca pode contribuir para organizar uma situação que vinha exigindo atenção.

Como Mercúrio também rege o signo, a tendência é valorizar argumentos, detalhes e objetividade. Uma troca de ideias pode, nessa leitura, ajudar a encontrar uma solução ou até apresentar uma oportunidade profissional que ainda não estava no radar.

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3. Libra

Em Libra, o destaque vai para os relacionamentos e as parcerias. Uma conversa sincera pode colocar sentimentos, expectativas e intenções na mesa — inclusive quando o assunto vinha sendo evitado.

O resultado pode ser uma aproximação, um esclarecimento ou simplesmente uma nova maneira de enxergar determinada pessoa. Para o signo, ouvir com atenção pode ser tão importante quanto encontrar as palavras certas.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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