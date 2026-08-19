Eclipse lunar vai trazer bênçãos e dinheiro para 3 signos nos próximos dias
Um eclipse lunar promete movimentar a vida de 3 signos, trazendo bênçãos, prosperidade e novas oportunidades para ganhar dinheiro e crescer!
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Os próximos dias serão marcados por um importante fenômeno astronômico: um eclipse lunar parcial acontece na madrugada de 27 para 28 de agosto de 2026 e poderá ser observado de todo o Brasil.
O ápice está previsto para 1h14, no horário de Brasília, quando cerca de 96% do disco lunar estará encoberto pela sombra da Terra.
Na astrologia, o fenômeno ganha ainda mais significado por ocorrer em Peixes, durante a Lua Cheia. Eclipses lunares costumam ser associados simbolicamente a encerramentos, revelações e mudanças de prioridades.
Para 3 signos, essa energia pode ser interpretada como um convite para reorganizar a vida e abrir espaço para novas oportunidades.
Questões financeiras, profissionais e pessoais podem ganhar destaque, criando condições para uma fase de maior prosperidade.
3 signos que vão ser beneficiados pelo Eclipse Lunar
Gêmeos
Gêmeos pode sentir o eclipse como um incentivo para reorganizar a vida profissional e financeira. O período favorece uma análise mais cuidadosa dos planos e pode ajudar o signo a perceber quais projetos realmente merecem investimento de tempo e energia.
Uma oportunidade relacionada a trabalho, comunicação ou conhecimento pode ganhar força. Gêmeos também pode descobrir uma maneira diferente de utilizar uma habilidade que já possui para gerar novos resultados.
No campo financeiro, o principal conselho é evitar decisões impulsivas. O momento pode ser positivo para aumentar os ganhos, mas a prosperidade tende a depender de planejamento e escolhas mais conscientes.
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Aquário
Para Aquário, o eclipse pode trazer uma espécie de limpeza de prioridades. Questões que estavam ocupando espaço demais na vida podem perder importância, enquanto novos objetivos começam a ganhar destaque.
A astrologia aponta que os aquarianos podem aproveitar esse momento para rever relações e compreender melhor o que funciona ou não em sua vida sentimental. A intuição também tende a ganhar espaço, ajudando o signo a tomar decisões importantes.
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Na área financeira, essa mudança de perspectiva pode ser especialmente útil. Aquário pode encontrar novas maneiras de organizar recursos, desenvolver talentos ou transformar uma ideia em oportunidade.
Peixes
Por ocorrer em seu próprio signo, o eclipse lunar pode ser especialmente simbólico para Peixes. O período favorece uma profunda revisão de hábitos, comportamentos e objetivos.
A energia pode incentivar o pisciano a deixar para trás padrões que consomem energia e dificultam seu desenvolvimento. Esse processo de transformação pode refletir tanto na vida pessoal quanto na profissional.
Na astrologia, o momento também é associado a mudanças na rotina, autocuidado e bem-estar. Financeiramente, a prosperidade pode surgir como consequência de uma vida mais organizada.
Ao estabelecer prioridades e abandonar gastos ou compromissos que não fazem mais sentido, Peixes pode recuperar o controle e criar espaço para novas oportunidades.