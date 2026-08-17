Plutão não pede licença e vira a vida de 3 signos de cabeça para baixo

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Plutão avança por Aquário e 3 signos aparecem em destaque nas interpretações astrológicas podendo encarar encerramentos, mudanças e novos caminhos.

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Na astrologia, alguns trânsitos são associados a períodos de mudanças mais profundas — e Plutão é um dos principais nomes quando o assunto é transformação.

Conhecido simbolicamente por mexer com estruturas, encerramentos e processos de reconstrução, o planeta segue sua passagem por Aquário, colocando esse signo no centro das interpretações do momento.

Plutão não costuma ser associado a mudanças rápidas ou superficiais. Na leitura astrológica, sua influência representa processos demorados, nos quais antigas formas de agir podem perder espaço para novas prioridades.

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Por isso, o período pode ser interpretado como um convite para rever planos, relações e até a maneira como cada pessoa enxerga o próprio futuro.

Embora Aquário seja o signo diretamente relacionado ao trânsito atual, outros pontos do mapa zodiacal também entram nessa leitura.

Leão, por ocupar o eixo oposto, e Escorpião, tradicionalmente associado a Plutão na astrologia moderna, aparecem entre os signos que podem sentir esse movimento com mais intensidade.

3 signos que sentem com mais força as mudanças de Plutão em Aquário

1. Aquário

Aquário é o signo mais diretamente envolvido com a passagem de Plutão. Na interpretação astrológica, isso pode colocar questões relacionadas à identidade, aos projetos de longo prazo e à maneira de construir o futuro em primeiro plano.

Mudanças na forma de se relacionar, escolhas profissionais ou pessoais e planos que antes pareciam definitivos podem passar por uma revisão. A ideia não é necessariamente de perda, mas de transformação: aquilo que já não combina com a nova fase pode precisar ser deixado para trás.

2. Leão

Para Leão, a posição de Plutão em Aquário acontece no signo oposto, formando um eixo de tensão simbólica entre individualidade e relações. Por isso, a astrologia associa esse período a questionamentos sobre vínculos, acordos e escolhas feitas em conjunto.

Algumas situações podem exigir que o leonino saia da zona de conforto e repense a maneira como estabelece limites ou divide responsabilidades. Relações que já não funcionam da mesma forma também podem passar por ajustes importantes.

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3. Escorpião

Escorpião tem uma relação particularmente forte com os simbolismos de Plutão na astrologia moderna. O planeta é associado ao signo e a temas como transformação, intensidade, encerramentos e reconstrução.

Para os escorpianos, a fase pode favorecer uma revisão profunda de prioridades. Projetos antigos podem chegar ao fim para abrir espaço a outras possibilidades, enquanto situações que estavam sendo adiadas podem finalmente exigir uma decisão.

