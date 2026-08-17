fechar
Signo | Notícia

Plutão não pede licença e vira a vida de 3 signos de cabeça para baixo

Plutão avança por Aquário e 3 signos aparecem em destaque nas interpretações astrológicas podendo encarar encerramentos, mudanças e novos caminhos.

Por Myllena Wu Publicado em 17/08/2026 às 13:08
Imagem de um céu astrológico iluminado por Plutão
Imagem de um céu astrológico iluminado por Plutão - Gerada com auxílio de inteligência artificial

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Na astrologia, alguns trânsitos são associados a períodos de mudanças mais profundas — e Plutão é um dos principais nomes quando o assunto é transformação.

Conhecido simbolicamente por mexer com estruturas, encerramentos e processos de reconstrução, o planeta segue sua passagem por Aquário, colocando esse signo no centro das interpretações do momento.

Plutão não costuma ser associado a mudanças rápidas ou superficiais. Na leitura astrológica, sua influência representa processos demorados, nos quais antigas formas de agir podem perder espaço para novas prioridades.

LEIA TAMBÉM: Vênus favorece 3 signos e promete dias de sorte e brilho

Por isso, o período pode ser interpretado como um convite para rever planos, relações e até a maneira como cada pessoa enxerga o próprio futuro.

Embora Aquário seja o signo diretamente relacionado ao trânsito atual, outros pontos do mapa zodiacal também entram nessa leitura.

Leão, por ocupar o eixo oposto, e Escorpião, tradicionalmente associado a Plutão na astrologia moderna, aparecem entre os signos que podem sentir esse movimento com mais intensidade.

3 signos que sentem com mais força as mudanças de Plutão em Aquário

1. Aquário

Aquário é o signo mais diretamente envolvido com a passagem de Plutão. Na interpretação astrológica, isso pode colocar questões relacionadas à identidade, aos projetos de longo prazo e à maneira de construir o futuro em primeiro plano.

Mudanças na forma de se relacionar, escolhas profissionais ou pessoais e planos que antes pareciam definitivos podem passar por uma revisão. A ideia não é necessariamente de perda, mas de transformação: aquilo que já não combina com a nova fase pode precisar ser deixado para trás.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

2. Leão

Para Leão, a posição de Plutão em Aquário acontece no signo oposto, formando um eixo de tensão simbólica entre individualidade e relações. Por isso, a astrologia associa esse período a questionamentos sobre vínculos, acordos e escolhas feitas em conjunto.

Algumas situações podem exigir que o leonino saia da zona de conforto e repense a maneira como estabelece limites ou divide responsabilidades. Relações que já não funcionam da mesma forma também podem passar por ajustes importantes.

LEIA TAMBÉM: Algo raro acontece no céu e pode mudar o destino de 4 signos

3. Escorpião

Escorpião tem uma relação particularmente forte com os simbolismos de Plutão na astrologia moderna. O planeta é associado ao signo e a temas como transformação, intensidade, encerramentos e reconstrução.

Para os escorpianos, a fase pode favorecer uma revisão profunda de prioridades. Projetos antigos podem chegar ao fim para abrir espaço a outras possibilidades, enquanto situações que estavam sendo adiadas podem finalmente exigir uma decisão.

Leia também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (17/08) para todos os signos do zodíaco
HORÓSCOPO DO DIA

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (17/08) para todos os signos do zodíaco
Horóscopo do amor: confira a previsão de segunda-feira (17/08) para o seu signo do zodíaco
HORÓSCOPO DO AMOR

Horóscopo do amor: confira a previsão de segunda-feira (17/08) para o seu signo do zodíaco

Compartilhe

Tags

Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

Siga Myllena Wu