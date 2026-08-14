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Plutão muda as regras do jogo e força uma grande virada para 3 signos

Nem toda mudança deve ser evitada. Para 3 signos, o período pode simbolizar encerramentos, novas decisões e uma maneira diferente de enxergar futuro.

Por Myllena Wu Publicado em 14/08/2026 às 13:42 | Atualizado em 14/08/2026 às 15:55
Imagem de um céu astrológico com Plutão no centro
Imagem de um céu astrológico com Plutão no centro - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Algumas transformações começam muito antes de serem percebidas. Primeiro vem a sensação de que algo já não funciona como antes; depois, a necessidade de rever escolhas, relações e planos.

Na astrologia, Plutão está justamente associado a esses processos mais profundos de renovação, encerramento e reconstrução.

O planeta anão está em Aquário desde 2023, em um trânsito de longa duração que, na interpretação astrológica, costuma ser relacionado a mudanças coletivas e individuais. Por isso, seus movimentos podem ganhar leituras diferentes dependendo do signo e da área da vida analisada.

Nesta fase, Aquário, Escorpião e Leão aparecem como os signos mais diretamente envolvidos na previsão. Para eles, a simbologia plutoniana aponta para mudanças que podem exigir coragem para abandonar antigas certezas e construir novas possibilidades.

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3 signos entram em uma fase de grandes mudanças com Plutão

1. Aquário

Aquário é o signo que recebe diretamente a passagem de Plutão, tornando-se um dos principais protagonistas desse período.

Na astrologia, esse trânsito é associado a transformações profundas na identidade e na maneira como o indivíduo enxerga seus próprios objetivos.

Planos antigos podem começar a parecer insuficientes, enquanto novas ambições ganham espaço. A sensação pode ser de que é necessário mudar a rota para construir um futuro mais alinhado com aquilo que realmente se deseja.

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2. Escorpião

Tradicionalmente regido por Plutão, Escorpião tem uma relação simbólica especialmente forte com os temas de transformação e renascimento. Nesta fase, uma situação que parecia encerrada ou definitiva pode ganhar novos contornos.

Isso pode significar rever uma decisão, abandonar uma estrutura antiga ou perceber que existe uma alternativa onde antes parecia haver apenas um caminho. O processo pode ser intenso, mas também abre espaço para reconstrução.

Mais do que controlar cada etapa, o desafio para Escorpião pode estar em reconhecer quando uma mudança de rota se torna necessária.

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3. Leão

Por estar no signo oposto a Aquário, Leão também aparece em uma posição importante nessa dinâmica. Na leitura astrológica, o eixo Aquário-Leão coloca em evidência questões relacionadas a relacionamentos, acordos e escolhas pessoais.

Parcerias podem passar por transformações, enquanto decisões que envolvem duas ou mais pessoas podem exigir uma nova postura.

Para os leoninos, a mensagem do período é observar quais vínculos ainda fazem sentido e quais escolhas combinam com a pessoa que estão se tornando.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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