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Signo | Notícia

Algo raro acontece no céu e pode mudar o destino de 4 signos

4 signos podem atravessar uma fase de mudanças nos próximos dias, com reflexos em áreas como carreira, dinheiro, relacionamentos e projetos pessoais.

Por Myllena Wu Publicado em 11/08/2026 às 12:33
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Imagem de um envelope astrológico - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Há períodos em que a astrologia costuma associar o movimento dos astros a fases de mudança, encerramento de ciclos e abertura de novas possibilidades.

Para alguns signos, essa leitura pode representar uma espécie de ponto de virada, especialmente em áreas como carreira, finanças, relacionamentos e projetos pessoais.

As previsões a seguir pertencem ao campo da astrologia e funcionam como uma leitura simbólica para os próximos dias.

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Quais signos podem viver uma virada nos próximos dias?

1. Escorpião

Para Escorpião, a tendência é de transformação. Situações que vinham se desenrolando lentamente podem ganhar novos contornos, abrindo espaço para decisões capazes de alterar planos anteriores.

A fase também pode favorecer oportunidades inesperadas e mudanças que exigem disposição para sair da zona de conforto.

2. Leão

Leão aparece entre os signos associados a uma fase de reconhecimento e recomeços. Decisões tomadas neste momento podem representar a abertura de novas portas, principalmente para quem já vinha buscando uma mudança de direção.

A interpretação astrológica aponta um período favorável para assumir protagonismo e apostar em novos caminhos.

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3. Virgem

Depois de um período marcado por organização, disciplina e persistência, Virgem pode começar a perceber resultados mais concretos.

A movimentação tende a ser especialmente interessante para questões relacionadas à carreira, às finanças e a projetos pessoais. O momento pede atenção às oportunidades que surgem como consequência de esforços anteriores.

4. Peixes

A sensibilidade característica de Peixes ganha destaque nesta leitura. A intuição pode ajudar o signo a perceber possibilidades que antes passavam despercebidas, inclusive em situações aparentemente corriqueiras.

Encontros, conversas e notícias inesperadas também podem funcionar como gatilhos para o início de uma nova etapa.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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