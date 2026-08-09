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Signo | Notícia

Os próximos dias reservam uma das maiores viradas do mês para 3 signos

Os próximos dias chegam com uma energia de renovação para três signos, especialmente nas áreas profissional, financeira e afetiva.

Por Myllena Wu Publicado em 09/08/2026 às 11:28
Imagem de uma carta de tarot da estrela, que representa um ponto de virada astrológica
Imagem de uma carta de tarot da estrela, que representa um ponto de virada astrológica - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Os próximos dias podem representar um ponto de mudança para alguns signos do zodíaco. Na astrologia, determinados períodos são interpretados como momentos favoráveis para tomar decisões, encerrar ciclos de espera e abrir espaço para novas possibilidades.

Para três grupos do zodíaco, a leitura astrológica aponta uma movimentação especialmente significativa.

  • Áries aparece ligado a iniciativas e recomeços;
  • Câncer pode perceber avanços em situações que pareciam paradas;
  • enquanto Capricórnio entra em uma fase associada a resultados depois de um período de dedicação.

Vale lembrar que o horóscopo trabalha com interpretações simbólicas e não determina acontecimentos individuais. As tendências podem ser encaradas como um convite à reflexão sobre escolhas e caminhos possíveis.

Quais signos podem viver uma virada nos próximos dias?

1. Áries

Para Áries, o período é associado a movimento, iniciativa e decisões que podem mudar a direção de alguns planos. Projetos que estavam esperando uma definição podem finalmente encontrar espaço para avançar.

A tendência também favorece novos começos. Para quem vinha adiando uma escolha ou aguardando uma oportunidade, os próximos dias podem funcionar como um estímulo para sair da inércia e tomar uma atitude mais objetiva.

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2. Câncer

Câncer aparece entre os signos que podem sentir uma mudança de ritmo. Questões que pareciam estagnadas tendem a ganhar movimento, especialmente quando dependem de conversas, decisões ou respostas que estavam pendentes.

Na vida pessoal, o momento pode favorecer o fortalecimento dos relacionamentos e uma comunicação mais próxima. No trabalho, a interpretação aponta possibilidades de avanço e notícias capazes de trazer mais clareza para os próximos passos.

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3. Capricórnio

Depois de um período marcado por esforço e paciência, Capricórnio entra em uma fase associada à colheita dos resultados. A persistência pode começar a aparecer de forma mais concreta na rotina.

Reconhecimento profissional, maior estabilidade e oportunidades relacionadas às finanças estão entre os temas destacados para o signo. Mais do que uma mudança repentina, a virada para os capricornianos aparece como consequência de algo que vem sendo construído há algum tempo.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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