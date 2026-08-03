Eclipses solar e lunar de agosto podem transformar a vida destes signos

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Relacionamentos, carreira, emoções e autoconhecimento entram em pauta durante a temporada de eclipses. Veja como esse momento pode ser interpretado!

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A chegada da nova temporada de eclipses em agosto já movimenta quem acompanha astrologia.

Entre as dúvidas mais comuns estão perguntas sobre mudanças no amor, na carreira e até no bem-estar emocional. Afinal, os eclipses realmente podem transformar a vida de alguém?

Segundo um levantamento do Astrolink, uma das perguntas mais frequentes feitas pelos usuários da plataforma é justamente: "Como o eclipse vai me afetar?".

A curiosidade aumenta porque agosto será marcado por dois fenômenos importantes:

um eclipse solar em Leão , no dia 12,

, no dia 12, e um eclipse lunar em Peixes, na madrugada de 28 de agosto.

Embora os eclipses sejam cercados por crenças e previsões alarmistas, especialistas afirmam que seus efeitos não são iguais para todas as pessoas e dependem do mapa astral individual.

O que muda com o eclipse solar e o eclipse lunar de agosto?

Na astrologia, os eclipses acontecem durante lunações específicas e costumam simbolizar momentos de transição, encerramentos e novos começos. Enquanto o eclipse solar ocorre sempre durante a Lua Nova, o eclipse lunar acontece na Lua Cheia.

De acordo com a astróloga Emily Rosa, do Astrolink, existe um movimento coletivo provocado pelos eclipses, mas os efeitos individuais variam conforme a casa astrológica ativada no mapa natal.

"Existe um movimento geral que acontece, porque os eclipses geram curiosidade desde sempre. Na antiguidade, por encobrir temporariamente o Sol, eles eram temidos e associados a mudanças e caos”.

“Hoje, sabemos que não é assim e que os impactos individuais dependem do mapa astral de cada pessoa, especialmente da casa em que os eclipses acontecem."

Neste semestre, os fenômenos acontecem nos eixos relacionados aos signos de Leão, Aquário, Virgem e Peixes, que tendem a perceber essas movimentações de forma mais intensa.

Quais temas cada eclipse pode despertar?

Segundo a especialista, o eclipse solar em Leão coloca em evidência assuntos ligados à expressão pessoal, criatividade, autoestima e autenticidade .

. Já o eclipse lunar em Peixes favorece reflexões sobre padrões inconscientes, emoções, hábitos e comportamentos que podem estar dificultando objetivos pessoais e profissionais.

Isso não significa que mudanças acontecerão automaticamente, mas que o período pode favorecer decisões importantes e processos de transformação.

Eclipse pode acabar um relacionamento ou trazer problemas?

Entre as dúvidas mais recorrentes dos usuários estão questões sobre términos amorosos, mudanças de emprego e grandes reviravoltas.

Emily Rosa explica que eclipses podem intensificar emoções e estimular reflexões profundas, mas não determinam o fim de relacionamentos.

"Muitas vezes, esses momentos podem ser oportunidades para crescimento e renovação, se bem geridos."

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Outra pergunta comum envolve noites mal dormidas e aumento da ansiedade. Segundo a astróloga, principalmente durante o eclipse lunar em Peixes, algumas pessoas podem perceber sonhos mais intensos e maior sensibilidade emocional.

Por isso, a recomendação é evitar excessos, especialmente álcool, outras substâncias psicoativas, privação de sono e ambientes muito estimulantes, já que esses fatores podem ampliar a sensação de confusão emocional.

Afinal, eclipse é um sinal de azar?

Apesar da fama cercada de mistério, especialistas reforçam que os eclipses são fenômenos naturais e previsíveis, sem qualquer significado negativo obrigatório.

"Existe uma narrativa muito alarmista em torno dos eclipses, de que eles são um aviso de que algo ruim vai acontecer".

"Mas são apenas momentos onde ocorrem uma lunação diferenciada e, astrologicamente, dependendo da configuração de cada mapa, podem funcionar como ativadores para situações que precisam acontecer", afirma Emily Rosa.

Para quem acompanha astrologia, o período pode ser uma oportunidade para observar emoções, rever prioridades e compreender melhor os ciclos pessoais, em vez de encarar os eclipses como previsões inevitáveis.

