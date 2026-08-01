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Tempo de gozar felicidade se aproxima na vida de 4 signos após 02/08

Esses 4 signos do zodíaco podem viver uma fase de alegria, conquistas e boas oportunidades depois do dia 2 de agosto; confira

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 01/08/2026 às 20:29
Imagem: Roda de signos
Imagem: Roda de signos - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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As energias astrais indicam que, após 2 de agosto, quatro signos entram em um período marcado por mais leveza, boas notícias e motivos para sorrir. Depois de semanas de desafios e incertezas, o momento favorece conquistas, reencontros e oportunidades capazes de renovar as esperanças.

Confira quais signos tendem a viver essa fase especial.

Touro

Os taurinos podem encontrar mais estabilidade nas finanças e na vida pessoal. Questões que pareciam difíceis de resolver começam a ganhar novos caminhos, trazendo tranquilidade e confiança para seguir em frente.

Leão

Com o Sol iluminando o signo, Leão vive uma fase de destaque. O período favorece reconhecimento, crescimento profissional e momentos marcantes ao lado de pessoas queridas.

Libra

Librianos terão mais equilíbrio para resolver pendências e aproveitar oportunidades inesperadas. O amor e as amizades também ganham força, tornando os próximos dias mais leves e felizes.

Peixes

A sensibilidade de Peixes será recompensada. Boas notícias, reencontros e novas possibilidades podem transformar o início de agosto em um período de alegria e renovação.

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A mensagem dos astros

A felicidade costuma chegar quando há espaço para o novo. Após 2 de agosto, Touro, Leão, Libra e Peixes podem experimentar uma fase de maior serenidade, crescimento e realizações.

A dica é aproveitar cada oportunidade com gratidão e manter o coração aberto para as surpresas positivas que o universo pode reservar.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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