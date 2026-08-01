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Recado tenro para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes em 02/08/2026

Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma mensagem de afeto e esperança neste domingo.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 01/08/2026 às 16:42
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Imagem de uma roda de signos do zodíaco - Magnific

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domingo, 2 de agosto, será marcado por uma energia de acolhimento e reflexão para parte do zodíaco. Os astros favorecem o fortalecimento dos laços afetivos, a gratidão e os gestos de carinho. Para sete signos, este é o momento ideal para desacelerar e valorizar quem caminha ao seu lado.

Confira o recado especial.

Virgem

Você costuma demonstrar amor por meio dos cuidados do dia a dia. Neste domingo, lembre-se de que um elogio, um abraço ou uma palavra gentil também podem fazer toda a diferença.

Libra

O equilíbrio que você procura começa dentro do coração. Aproveite o dia para cultivar conversas sinceras e fortalecer relações que realmente importam.

Escorpião

Nem toda emoção precisa ser escondida. Permitir que alguém conheça seu lado mais sensível pode aproximar ainda mais quem deseja o seu bem.

Sagitário

Seu espírito livre encontra conforto nas pessoas que respeitam sua essência. Valorize quem celebra suas conquistas e permanece ao seu lado nos desafios.

Capricórnio

O trabalho é importante, mas o carinho de quem ama você também merece atenção. Reserve um momento para descansar e aproveitar a companhia da família ou dos amigos.

Aquário

Sua originalidade inspira muitas pessoas. Neste domingo, compartilhe ideias, sorrisos e palavras positivas. Pequenos gestos podem transformar o dia de alguém.

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Peixes

Sua sensibilidade será um presente para quem estiver por perto. Confie na intuição e não economize demonstrações de afeto. O universo favorece reencontros e momentos especiais.

Mensagem do dia

O universo lembra que o amor também se revela nas pequenas atitudes. Um telefonema, uma mensagem ou um simples gesto de atenção pode fortalecer vínculos e criar lembranças inesquecíveis.

Que este domingo seja vivido com leveza, gratidão e muito carinho no coração.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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