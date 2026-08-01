Recado tenro para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes em 02/08/2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma mensagem de afeto e esperança neste domingo.

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domingo, 2 de agosto, será marcado por uma energia de acolhimento e reflexão para parte do zodíaco. Os astros favorecem o fortalecimento dos laços afetivos, a gratidão e os gestos de carinho. Para sete signos, este é o momento ideal para desacelerar e valorizar quem caminha ao seu lado.

Confira o recado especial.

Virgem

Você costuma demonstrar amor por meio dos cuidados do dia a dia. Neste domingo, lembre-se de que um elogio, um abraço ou uma palavra gentil também podem fazer toda a diferença.

Libra

O equilíbrio que você procura começa dentro do coração. Aproveite o dia para cultivar conversas sinceras e fortalecer relações que realmente importam.

Escorpião

Nem toda emoção precisa ser escondida. Permitir que alguém conheça seu lado mais sensível pode aproximar ainda mais quem deseja o seu bem.

Sagitário

Seu espírito livre encontra conforto nas pessoas que respeitam sua essência. Valorize quem celebra suas conquistas e permanece ao seu lado nos desafios.

Capricórnio

O trabalho é importante, mas o carinho de quem ama você também merece atenção. Reserve um momento para descansar e aproveitar a companhia da família ou dos amigos.

Aquário

Sua originalidade inspira muitas pessoas. Neste domingo, compartilhe ideias, sorrisos e palavras positivas. Pequenos gestos podem transformar o dia de alguém.

Peixes

Sua sensibilidade será um presente para quem estiver por perto. Confie na intuição e não economize demonstrações de afeto. O universo favorece reencontros e momentos especiais.

Mensagem do dia

O universo lembra que o amor também se revela nas pequenas atitudes. Um telefonema, uma mensagem ou um simples gesto de atenção pode fortalecer vínculos e criar lembranças inesquecíveis.

Que este domingo seja vivido com leveza, gratidão e muito carinho no coração.