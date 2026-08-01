Recado tenro para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes em 02/08/2026
Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma mensagem de afeto e esperança neste domingo.
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domingo, 2 de agosto, será marcado por uma energia de acolhimento e reflexão para parte do zodíaco. Os astros favorecem o fortalecimento dos laços afetivos, a gratidão e os gestos de carinho. Para sete signos, este é o momento ideal para desacelerar e valorizar quem caminha ao seu lado.
Confira o recado especial.
Virgem
Você costuma demonstrar amor por meio dos cuidados do dia a dia. Neste domingo, lembre-se de que um elogio, um abraço ou uma palavra gentil também podem fazer toda a diferença.
Libra
O equilíbrio que você procura começa dentro do coração. Aproveite o dia para cultivar conversas sinceras e fortalecer relações que realmente importam.
Escorpião
Nem toda emoção precisa ser escondida. Permitir que alguém conheça seu lado mais sensível pode aproximar ainda mais quem deseja o seu bem.
Sagitário
Seu espírito livre encontra conforto nas pessoas que respeitam sua essência. Valorize quem celebra suas conquistas e permanece ao seu lado nos desafios.
Capricórnio
O trabalho é importante, mas o carinho de quem ama você também merece atenção. Reserve um momento para descansar e aproveitar a companhia da família ou dos amigos.
Aquário
Sua originalidade inspira muitas pessoas. Neste domingo, compartilhe ideias, sorrisos e palavras positivas. Pequenos gestos podem transformar o dia de alguém.
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Peixes
Sua sensibilidade será um presente para quem estiver por perto. Confie na intuição e não economize demonstrações de afeto. O universo favorece reencontros e momentos especiais.
Mensagem do dia
O universo lembra que o amor também se revela nas pequenas atitudes. Um telefonema, uma mensagem ou um simples gesto de atenção pode fortalecer vínculos e criar lembranças inesquecíveis.
Que este domingo seja vivido com leveza, gratidão e muito carinho no coração.