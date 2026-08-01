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Recado tenro para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão em 02/08/2026

Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão recebem uma mensagem de carinho, acolhimento e boas energias para este domingo, 2 de agosto.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 01/08/2026 às 16:23
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Imagem de signos - Reprodução/Magnific

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O domingo, 2 de agosto, chega com uma energia acolhedora para os primeiros signos do zodíaco. Os astros indicam um momento propício para fortalecer laços, demonstrar carinho e valorizar as pessoas que fazem parte da sua caminhada. Um gesto simples pode ter um impacto muito maior do que você imagina.

Confira o recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão.

Áries

Nem toda demonstração de força precisa vir acompanhada de coragem. Às vezes, mostrar o que sente é o maior ato de bravura. Permita que as pessoas conheçam seu lado mais sensível.

Touro

O conforto que você tanto busca pode estar em uma boa conversa, um abraço sincero ou um momento tranquilo ao lado de quem ama. Aproveite o domingo para desacelerar.

Gêmeos

Sua alegria tem o poder de transformar o dia de alguém. Compartilhe palavras gentis, ouça com atenção e valorize os pequenos encontros que a vida proporcionar.

Câncer

Seu coração estará especialmente sensível. É um bom momento para fortalecer os vínculos familiares, reencontrar pessoas queridas ou simplesmente agradecer pelo carinho que recebe.

Leão

O brilho mais bonito deste domingo não será o dos holofotes, mas o da generosidade. Um gesto de afeto ou incentivo pode marcar positivamente a vida de alguém.

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Mensagem do dia

O universo lembra que o carinho nunca é desperdiçado. Um sorriso, uma mensagem inesperada ou uma demonstração de afeto podem transformar o domingo de quem está ao seu redor.

Comece agosto valorizando as conexões verdadeiras. O amor, a amizade e a gentileza continuam sendo algumas das maiores forças que existem.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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