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Primeira Lua Cheia de agosto promete boas notícias para 3 signos

A energia da Lua Cheia costuma simbolizar clareza e encerramento de ciclos. Em agosto 3 signos podem perceber avanços importantes em diferentes áreas.

Por Myllena Wu Publicado em 01/08/2026 às 9:35
Imagem de um céu astrológico com uma lua cheia
Imagem de um céu astrológico com uma lua cheia - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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A primeira Lua Cheia de agosto costuma chamar a atenção de quem acompanha a astrologia por representar um período associado à conclusão de ciclos, maior clareza e colheita de resultados.

Embora não determine acontecimentos, esse movimento lunar é interpretado como um momento favorável para perceber oportunidades e avanços em diferentes áreas da vida.

Neste início de mês, algumas leituras astrológicas indicam que Leão, Escorpião e Peixes podem sentir essa energia de forma mais intensa. Para esses signos, a fase tende a favorecer reconhecimento, mudanças positivas e notícias aguardadas há algum tempo.

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1. Leão

Durante a temporada leonina, o Sol permanece em Leão, reforçando características como confiança, criatividade e protagonismo. Com a chegada da Lua Cheia, esse cenário pode ganhar ainda mais força.

O período favorece respostas positivas relacionadas à carreira, projetos pessoais e objetivos que vinham sendo construídos ao longo dos últimos meses. Também há espaço para reconhecimento por esforços recentes e para a concretização de metas importantes.

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2. Escorpião

Escorpião pode perceber que transformações iniciadas anteriormente começam a produzir efeitos concretos. A fase favorece reviravoltas positivas, especialmente no ambiente profissional e em projetos desenvolvidos com dedicação.

A Lua Cheia também simboliza encerramentos e renovações, tornando este um momento interessante para deixar para trás situações que já não fazem sentido e abrir espaço para novas oportunidades.

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3. Peixes

Para Peixes, a principal aliada durante este período tende a ser a intuição. A sensibilidade característica do signo pode facilitar a identificação de boas oportunidades e ajudar na tomada de decisões importantes.

Convites inesperados, reencontros ou novidades capazes de renovar o entusiasmo podem surgir ao longo dos próximos dias. A fase também favorece contatos, trocas e experiências que ampliem perspectivas para o restante do mês.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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