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Dias nebulosos pegam 2 signos de surpresa entre 02/08 e 11/08

Esses dois signos do zodíaco devem enfrentar um período de desafios, reflexões e mudanças entre os dias 2 e 11 de agosto, segundo os astros.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 01/08/2026 às 17:42
Imagem de uma roda de signos
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O período entre 2 e 11 de agosto pede mais cautela para alguns signos do zodíaco. As energias astrais indicam dias de incertezas, mudanças de planos e necessidade de reflexão. Apesar dos desafios, esse momento também pode servir como oportunidade para amadurecimento e novos aprendizados.

Confira quais são os dois signos que devem atravessar uma fase mais delicada.

Câncer

Os cancerianos podem sentir as emoções à flor da pele durante esse período. Situações mal resolvidas tendem a voltar à tona, exigindo paciência e equilíbrio para evitar conflitos desnecessários.

No trabalho, a dica é não tomar decisões precipitadas. Na vida pessoal, vale investir no diálogo e evitar criar expectativas antes da hora.

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Capricórnio

Capricornianos podem enfrentar alguns obstáculos em projetos ou planos que pareciam caminhar bem. A sensação de lentidão pode gerar frustração, mas os astros indicam que o momento é de reorganização, e não de desistência.

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A mensagem dos astros

Dias nebulosos não significam azar permanente. Muitas vezes, eles servem para desacelerar, rever escolhas e fortalecer a capacidade de enfrentar desafios.

Entre os dias 2 e 11 de agosto, Câncer e Capricórnio são convidados a confiar mais no próprio tempo, agir com serenidade e lembrar que, depois das nuvens, o céu costuma voltar a se abrir.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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