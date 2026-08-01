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3 signos terão renascimento de alma a partir de 04/08

Esses 3 signos do zodíaco iniciam um novo ciclo de transformação, autoconhecimento e esperança a partir de 4 de agosto.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 01/08/2026 às 19:59
Imagem de uma roda de signos
Imagem de uma roda de signos - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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A partir de 4 de agosto, as energias astrais favorecem um período de renovação para alguns signos do zodíaco. Depois de enfrentar desafios, dúvidas e mudanças importantes, três deles tendem a iniciar um novo ciclo marcado por mais equilíbrio, esperança e autoconhecimento.

Esse "renascimento de alma" simboliza o encerramento de antigas fases e a abertura para novas possibilidades.

Confira quais signos serão beneficiados.

Câncer

Os cancerianos sentirão um alívio emocional nos próximos dias. Mágoas do passado começam a perder força, permitindo que o signo siga em frente com mais leveza e confiança.

O momento é ideal para fortalecer os laços familiares e investir em projetos que tragam felicidade.

Escorpião

Escorpião viverá uma fase de profundas transformações. A partir de 4 de agosto, o signo poderá enxergar antigas situações por uma nova perspectiva, deixando para trás medos e inseguranças.

Esse processo favorecerá decisões importantes e abrirá espaço para novas oportunidades.

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Aquário

Os aquarianos entram em um período de renovação mental e espiritual. Ideias diferentes, novos contatos e experiências enriquecedoras podem mudar a forma como o signo encara o futuro.

É uma fase propícia para recomeços e para apostar em sonhos que estavam guardados.

A mensagem dos astros

Todo renascimento exige coragem para deixar o passado para trás. Os astros indicam que Câncer, Escorpião e Aquário terão a chance de iniciar uma nova etapa, com mais maturidade, serenidade e disposição para construir um futuro melhor.

Aproveitar esse momento com mente aberta e coração tranquilo pode fazer toda a diferença nos próximos meses.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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