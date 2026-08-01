fechar
Signo |

2 signos vão ver a vida fluir melhor depois de 06/08

Esses dois signos podem viver dias de mais leveza, progresso e boas oportunidades a partir de 6 de agosto, segundo as previsões astrológicas.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 01/08/2026 às 20:52
Imagem de roda de signos da sorte
Imagem de roda de signos da sorte - Imagem gerada com apoio de IA

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Depois de um início de mês marcado por ajustes e reflexões, as energias astrais indicam que a partir de 6 de agosto dois signos tendem a sentir que as coisas começam a caminhar com mais naturalidade.

Situações que estavam travadas podem encontrar soluções, enquanto novas oportunidades surgem para renovar a confiança.

Confira quais são os favorecidos.

Gêmeos

Os geminianos entram em uma fase mais leve, especialmente na comunicação e nos relacionamentos. Conversas importantes tendem a acontecer no momento certo, ajudando a resolver mal-entendidos e abrir portas no trabalho ou na vida pessoal.

Também será um bom período para colocar ideias em prática e investir em novos projetos.

Leia Também

Capricórnio

Capricórnio poderá perceber avanços em áreas que vinham exigindo muita paciência. Questões profissionais e financeiras ganham um novo ritmo, permitindo que o signo veja resultados concretos dos esforços feitos nos últimos meses.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A confiança estará em alta para tomar decisões importantes e seguir novos caminhos.

A mensagem dos astros

Nem sempre a mudança acontece de uma só vez. Muitas vezes, ela começa com pequenos sinais de que o caminho está se tornando mais leve.

Depois de 6 de agosto, Gêmeos e Capricórnio têm boas chances de viver um período de maior equilíbrio, progresso e tranquilidade. O segredo será aproveitar as oportunidades sem perder o foco nos objetivos.

Leia também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/08) para todos os signos do zodíaco
HORÓSCOPO DO DIA

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/08) para todos os signos do zodíaco
Horóscopo do amor: confira a previsão de sábado (01/08) para o seu signo do zodíaco
HORÓSCOPO DO AMOR

Horóscopo do amor: confira a previsão de sábado (01/08) para o seu signo do zodíaco

Compartilhe

Tags

Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Siga Jefferson Albuquerque