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Um ciclo chega ao fim para 5 signos e outro começa em agosto

Esses cinco signos do zodíaco entram em uma fase de renovação, com mudanças positivas e novos caminhos ao longo de agosto.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 31/07/2026 às 22:23
Imagem de uma roda de signos dourada
Imagem de uma roda de signos dourada - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Agosto chega com uma energia de renovação para parte do zodíaco. Os astros indicam que antigos desafios começam a perder força, abrindo espaço para novas oportunidades e mudanças positivas.

Para cinco signos, o mês representa um verdadeiro ponto de virada, marcado pelo encerramento de ciclos e pelo início de uma fase mais promissora.

Veja quais são eles.

Touro

Depois de um período de muitas cobranças, os taurinos começam agosto com mais clareza sobre os próximos passos. O encerramento de um ciclo traz tranquilidade para investir em novos projetos e fortalecer a vida financeira.

Leão

A temporada leonina favorece recomeços. Agosto pode marcar o fim de inseguranças e o início de uma fase de maior reconhecimento, tanto na vida profissional quanto nos relacionamentos.

Libra

Os librianos sentirão que algumas situações finalmente começam a se resolver. O momento é ideal para deixar o passado para trás e abrir espaço para novas experiências, amizades e oportunidades.

Sagitário

O espírito aventureiro de Sagitário será impulsionado por mudanças positivas. O mês pode trazer viagens, novos desafios ou uma decisão importante capaz de transformar os próximos meses.

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Peixes

Para os piscianos, agosto simboliza renovação emocional. Questões que pareciam difíceis de superar tendem a perder força, permitindo que o signo inicie um novo ciclo com mais confiança e esperança.

A mensagem dos astros

Todo encerramento prepara o caminho para um novo começo. Agosto convida esses cinco signos a desapegarem do que já não faz sentido e abraçarem as oportunidades que surgirem.

As transformações podem acontecer de forma gradual, mas prometem trazer crescimento, amadurecimento e novas perspectivas para quem estiver disposto a seguir em frente.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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