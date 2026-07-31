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Recado engraçado para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes em 01/08/2026

Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma mensagem leve e divertida para 1º de agosto.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 31/07/2026 às 19:16
Roda de signos
Roda de signos - Imagem gerada por auxílio de IA

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O primeiro dia de agosto promete boas risadas e situações curiosas para alguns signos do zodíaco. A energia do momento favorece a leveza, os encontros descontraídos e aqueles acontecimentos que rendem boas histórias para contar depois.

Confira o recado especial para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Virgem

Nem tudo precisa sair conforme o planejado. Se algo fugir do roteiro, experimente rir da situação em vez de tentar controlar cada detalhe. O bom humor pode ser seu maior aliado neste sábado.

Libra

Um convite inesperado ou uma conversa divertida pode transformar completamente o seu dia. Aproveite para relaxar e deixar a indecisão de lado. Às vezes, a melhor escolha é simplesmente aproveitar o momento.

Escorpião

Você pode descobrir que alguém tem um senso de humor tão afiado quanto o seu. O dia favorece reencontros, brincadeiras e momentos capazes de fortalecer amizades.

Sagitário

Sua espontaneidade estará em alta. Só vale tomar cuidado para não exagerar nas piadas e acabar entregando segredos ou falando mais do que deveria. Nem toda sinceridade precisa vir acompanhada de microfone.

Capricórnio

O universo manda um recado simples: trabalhe menos e sorria mais neste sábado. Reserve um tempo para descansar e aproveitar a companhia de quem faz você esquecer das preocupações.

Aquário

Prepare-se para viver uma situação totalmente inusitada. O dia pode render coincidências engraçadas e conversas improváveis que vão arrancar boas gargalhadas.

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Peixes

Sua criatividade estará inspirada e pode transformar um momento comum em uma lembrança especial. Confie na imaginação e permita-se viver o dia com mais leveza e diversão.

Mensagem do dia

O melhor recado para este 1º de agosto é não levar tudo tão a sério. O bom humor ajuda a aliviar a rotina, fortalece os relacionamentos e ainda pode abrir espaço para novas oportunidades. Afinal, rir continua sendo uma das formas mais simples de começar um novo mês com o pé direito.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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