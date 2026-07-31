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Recado engraçado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão em 01/08/2026

Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão recebem uma mensagem leve e bem-humorada para começar agosto com boas energias.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 31/07/2026 às 19:33
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O primeiro sábado de agosto chega com uma energia leve e descontraída para os primeiros signos do zodíaco. Pequenos imprevistos podem acabar rendendo boas histórias, enquanto o bom humor será a melhor ferramenta para aproveitar o dia. Confira o recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão.

Áries

Sua pressa pode render algumas cenas dignas de comédia. Antes de sair correndo para resolver tudo, respire fundo. Nem todo problema precisa ser resolvido em cinco minutos.

Touro

Você pode passar mais tempo escolhendo o que comer do que realmente comendo. O universo só pede uma coisa: escolha logo e aproveite. A felicidade também pode vir em forma de sobremesa.

Gêmeos

As conversas prometem render boas gargalhadas. Só tome cuidado para não começar três assuntos diferentes ao mesmo tempo e esquecer como terminou o primeiro.

Câncer

Sua vontade de cuidar de todo mundo é admirável, mas hoje vale lembrar de cuidar de você também. E, se alguém oferecer um abraço ou um doce, aceite sem culpa.

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Leão

O dia favorece o brilho pessoal, mas cuidado para não transformar qualquer história em uma superprodução estrelada por você. Dividir os holofotes também faz parte do espetáculo.

Mensagem do dia

O universo convida esses cinco signos a encararem o início de agosto com mais leveza. Nem tudo precisa ser perfeito para ser divertido. Um sorriso, uma boa conversa e a capacidade de rir de si mesmo podem transformar completamente o clima do dia.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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