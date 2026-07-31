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O universo reserva uma reviravolta para 5 signos em agosto

Esses cinco signos do zodíaco podem viver mudanças marcantes e encontrar novas oportunidades ao longo de agosto; confira os detalhes

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 31/07/2026 às 21:00
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Agosto chega trazendo uma energia de transformação para alguns signos do zodíaco. Depois de semanas marcadas por desafios e incertezas, o universo indica que mudanças importantes podem abrir espaço para novas oportunidades.

A reviravolta pode surgir na vida amorosa, profissional, financeira ou até mesmo no campo pessoal.

Confira quais são os cinco signos que tendem a viver esse momento especial.

Áries

A coragem típica de Áries será recompensada. Agosto favorece decisões importantes e pode colocar o signo diante de uma oportunidade que parecia distante. É hora de confiar no próprio potencial e seguir em frente.

Gêmeos

Os geminianos terão a chance de mudar os rumos de um projeto ou relacionamento. O mês favorece conversas esclarecedoras e novidades capazes de renovar a motivação para o futuro.

Leão

Com o Sol iluminando o signo durante parte de agosto, os leoninos entram em uma fase de destaque. Reconhecimento, crescimento profissional e boas notícias tendem a marcar o período.

Escorpião

Depois de um ciclo intenso, Escorpião encontra espaço para recomeçar. A reviravolta pode acontecer por meio de uma decisão importante ou de uma oportunidade inesperada que muda completamente os planos.

Aquário

Agosto promete movimentar a vida dos aquarianos. Novos contatos, mudanças de rotina e experiências diferentes podem abrir portas que pareciam fechadas até pouco tempo atrás.

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A mensagem do universo

Toda reviravolta exige coragem para abraçar o novo. O universo mostra que agosto pode ser um mês de crescimento para quem estiver disposto a deixar o passado para trás e enxergar novas possibilidades.

Independentemente do signo, o momento favorece mudanças conscientes, planejamento e confiança. Pequenas atitudes tomadas agora podem fazer grande diferença nos próximos meses.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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