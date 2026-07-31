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Lua traz um aviso importante para estes 6 signos no início de agosto

Esses signos do zodíaco recebem um alerta da Lua para começar agosto com mais equilíbrio; confira todos os detalhes

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 31/07/2026 às 21:56
Imagem de uma roda de signos
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A chegada de agosto promete movimentar as energias do zodíaco, especialmente sob a influência da Lua. O momento favorece reflexões, mudanças de planos e decisões que podem fazer diferença nas próximas semanas. Para seis signos, o recado é claro: vale a pena observar os sinais antes de agir por impulso.

Confira quais signos recebem esse aviso especial.

Áries

A Lua pede mais paciência. Nem toda resposta precisa ser imediata, e agir com calma pode evitar conflitos desnecessários. O início de agosto será melhor aproveitado por quem souber esperar o momento certo.

Câncer

Signo naturalmente ligado à Lua, Câncer recebe um convite para ouvir mais a própria intuição. Um pressentimento ou uma conversa inesperada pode ajudar a esclarecer dúvidas importantes.

Virgem

Os virginianos devem evitar o excesso de cobranças consigo mesmos. A Lua lembra que nem tudo está sob controle e que algumas situações precisam apenas do tempo certo para se resolver.

Escorpião

Transformações podem surgir nos primeiros dias de agosto. O conselho é não resistir às mudanças. Encerrar um ciclo pode ser exatamente o que falta para abrir espaço para novas oportunidades.

Capricórnio

A fase favorece o planejamento, mas o excesso de preocupação pode atrapalhar. A Lua aconselha equilíbrio entre responsabilidade e descanso para manter a mente leve durante o mês.

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Aquário

Novidades podem surgir quando menos se espera. O aviso é manter a mente aberta para propostas, encontros e caminhos diferentes daqueles que você imaginava seguir.

A mensagem da Lua

O início de agosto convida à reflexão e ao autoconhecimento. Mais do que prever acontecimentos, a energia lunar incentiva cada pessoa a observar os próprios sentimentos e agir com sabedoria.

Para esses seis signos, a melhor estratégia será confiar na intuição, manter a calma diante dos desafios e aproveitar as oportunidades que surgirem ao longo do caminho.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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