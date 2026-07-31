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Destino sorri para estes 3 signos logo nos primeiros dias de agosto

Esses três signos do zodíaco podem viver dias de oportunidades, boas notícias e mudanças positivas logo no começo de agosto.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 31/07/2026 às 21:30
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Imagem de signos - Reprodução/Magnific

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O início de agosto promete trazer boas energias para alguns signos do zodíaco. Os astros indicam que oportunidades inesperadas, encontros marcantes e momentos de crescimento podem surgir logo nos primeiros dias do mês.

Para três signos em especial, o destino parece reservar uma fase de mais leveza e conquistas.

Confira quais são eles.

Touro

Os taurinos começam agosto com uma energia favorável para a vida financeira e profissional. Um reconhecimento, uma proposta interessante ou a conclusão de um projeto importante podem trazer mais confiança para seguir em frente.

No campo afetivo, o período também favorece conversas sinceras e aproximações que fortalecem os relacionamentos.

Libra

Para Libra, o destino sorri por meio das conexões. Novas amizades, parcerias e oportunidades podem aparecer quando menos se espera. O momento também é positivo para colocar antigos planos em prática e recuperar a motivação.

A dica é confiar mais na própria intuição e não deixar boas oportunidades passarem.

Peixes

Piscianos iniciam agosto com chances de viver experiências transformadoras. Uma notícia aguardada ou uma mudança positiva pode renovar a esperança e abrir espaço para um ciclo mais tranquilo.

A sensibilidade estará em alta, favorecendo decisões importantes e momentos de grande inspiração.

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O que os astros revelam?

Os primeiros dias de agosto trazem uma mensagem de renovação. Para Touro, Libra e Peixes, o período pode marcar o início de uma fase mais próspera, com espaço para crescimento, boas surpresas e novas possibilidades.

Independentemente do signo, os astros lembram que oportunidades costumam aparecer para quem está preparado para reconhecê-las e agir no momento certo.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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