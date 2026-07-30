Virada da Lua abre caminhos e favorece 3 signos logo no início de agosto

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A mudança do ciclo lunar marca um período de renovação. Para 3 signos, os primeiros dias de agosto podem trazer oportunidades que estavam esperando.

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A mudança de fase da Lua costuma ser interpretada pela astrologia como um período de renovação, encerramento de ciclos e abertura para novas oportunidades.

Independentemente das crenças individuais, esse momento simboliza uma mudança de energia que incentiva reflexões e pode servir como ponto de partida para novos projetos e decisões.

No início de agosto, astrólogos apontam que alguns signos tendem a sentir essa movimentação com mais intensidade. Leão, Escorpião e Peixes aparecem entre os mais favorecidos, com possibilidades de crescimento em áreas como carreira, finanças e relacionamentos.

3 signos entram em uma fase mais favorável com a virada da Lua em agosto

1. Leão

Com o Sol transitando por Leão durante este período, a virada da Lua reforça uma fase de protagonismo para os leoninos.

O momento é considerado favorável para assumir novos desafios, dar andamento a projetos e aproveitar oportunidades que valorizem talentos e competências.

Além do crescimento profissional, a tendência é que a autoconfiança aumente, favorecendo decisões importantes e abrindo espaço para conquistas que estavam sendo construídas há algum tempo.

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2. Escorpião

Para Escorpião, o início de agosto pode representar uma mudança de cenário. Questões que pareciam estagnadas tendem a ganhar movimento, especialmente nos assuntos ligados ao trabalho e às finanças.

A energia associada à virada da Lua favorece transformações positivas e incentiva o desapego do que já não faz sentido. Novas parcerias, propostas ou oportunidades podem surgir como consequência desse período de renovação.

3. Peixes

Piscianos também aparecem entre os signos mais beneficiados. A sensibilidade característica do signo pode ajudar a perceber caminhos que antes passavam despercebidos, principalmente em situações que envolvem escolhas pessoais e profissionais.

O começo de agosto tende a favorecer convites, encontros e mudanças promissoras. Para quem deseja iniciar um novo projeto ou fortalecer relações importantes, o período pode trazer mais clareza para agir com segurança.



Como surgiu o horóscopo e o estudo dos signos?

