Virada da Lua abre caminhos e favorece 3 signos logo no início de agosto
A mudança do ciclo lunar marca um período de renovação. Para 3 signos, os primeiros dias de agosto podem trazer oportunidades que estavam esperando.
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A mudança de fase da Lua costuma ser interpretada pela astrologia como um período de renovação, encerramento de ciclos e abertura para novas oportunidades.
Independentemente das crenças individuais, esse momento simboliza uma mudança de energia que incentiva reflexões e pode servir como ponto de partida para novos projetos e decisões.
No início de agosto, astrólogos apontam que alguns signos tendem a sentir essa movimentação com mais intensidade. Leão, Escorpião e Peixes aparecem entre os mais favorecidos, com possibilidades de crescimento em áreas como carreira, finanças e relacionamentos.
3 signos entram em uma fase mais favorável com a virada da Lua em agosto
1. Leão
Com o Sol transitando por Leão durante este período, a virada da Lua reforça uma fase de protagonismo para os leoninos.
O momento é considerado favorável para assumir novos desafios, dar andamento a projetos e aproveitar oportunidades que valorizem talentos e competências.
Além do crescimento profissional, a tendência é que a autoconfiança aumente, favorecendo decisões importantes e abrindo espaço para conquistas que estavam sendo construídas há algum tempo.
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2. Escorpião
Para Escorpião, o início de agosto pode representar uma mudança de cenário. Questões que pareciam estagnadas tendem a ganhar movimento, especialmente nos assuntos ligados ao trabalho e às finanças.
A energia associada à virada da Lua favorece transformações positivas e incentiva o desapego do que já não faz sentido. Novas parcerias, propostas ou oportunidades podem surgir como consequência desse período de renovação.
3. Peixes
Piscianos também aparecem entre os signos mais beneficiados. A sensibilidade característica do signo pode ajudar a perceber caminhos que antes passavam despercebidos, principalmente em situações que envolvem escolhas pessoais e profissionais.
O começo de agosto tende a favorecer convites, encontros e mudanças promissoras. Para quem deseja iniciar um novo projeto ou fortalecer relações importantes, o período pode trazer mais clareza para agir com segurança.