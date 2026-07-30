Júpiter e Vênus unem forças e inauguram uma fase de ouro para 4 signos
A união das energias de Júpiter e Vênus é vista como um momento favorável para projetos, vida financeira, relacionamentos e desenvolvimento pessoal.
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Na astrologia, poucos encontros simbólicos são tão associados à prosperidade quanto a combinação das energias de Júpiter e Vênus.
Enquanto Júpiter representa expansão, crescimento e oportunidades, Vênus está ligado ao amor, ao bem-estar, aos valores e à abundância. Quando essas influências atuam em sintonia, muitos astrólogos interpretam o período como um convite para novos começos e conquistas.
Embora cada mapa astral responda de maneira diferente aos movimentos do céu, alguns signos costumam sentir essa energia de forma mais intensa.
Entre eles estão Touro, Libra, Sagitário e Peixes, que podem encontrar um cenário mais favorável para realizar planos e fortalecer diferentes áreas da vida.
Fase de ouro chega para 4 signos após encontro das energias de Júpiter e Vênus
1. Touro
Regido por Vênus, Touro tende a aproveitar um ciclo marcado pela busca por segurança e conforto. A influência do planeta favorece decisões voltadas ao crescimento financeiro, ao fortalecimento da autoestima e à construção de uma rotina mais equilibrada.
Além das questões materiais, o momento também pode trazer maior satisfação pessoal e sensação de estabilidade.
2. Libra
Outro signo regido por Vênus, Libra pode perceber avanços principalmente nos relacionamentos. O período favorece acordos, aproximações e o fortalecimento de vínculos afetivos e profissionais.
Também é uma fase considerada positiva para iniciar projetos em parceria ou ampliar a rede de contatos.
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3. Sagitário
Governado por Júpiter, Sagitário costuma responder de forma positiva às energias ligadas à expansão. Estudos, viagens, mudanças de carreira e novos desafios podem ganhar força neste ciclo.
A tendência é que oportunidades apareçam para quem estiver disposto a explorar novos caminhos e investir no próprio desenvolvimento.
4. Peixes
Na astrologia tradicional, Peixes também é influenciado por Júpiter. Por isso, este período pode estimular a criatividade, fortalecer a intuição e favorecer decisões importantes para o futuro.
Boas notícias, convites inesperados e oportunidades de crescimento pessoal ou profissional aparecem entre as possibilidades apontadas para o signo.