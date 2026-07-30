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Júpiter e Vênus unem forças e inauguram uma fase de ouro para 4 signos

A união das energias de Júpiter e Vênus é vista como um momento favorável para projetos, vida financeira, relacionamentos e desenvolvimento pessoal.

Por Myllena Wu Publicado em 30/07/2026 às 11:25
Imagem de uma mulher caminhando em direção a um céu dourado astrológico
Imagem de uma mulher caminhando em direção a um céu dourado astrológico - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Na astrologia, poucos encontros simbólicos são tão associados à prosperidade quanto a combinação das energias de Júpiter e Vênus.

Enquanto Júpiter representa expansão, crescimento e oportunidades, Vênus está ligado ao amor, ao bem-estar, aos valores e à abundância. Quando essas influências atuam em sintonia, muitos astrólogos interpretam o período como um convite para novos começos e conquistas.

Embora cada mapa astral responda de maneira diferente aos movimentos do céu, alguns signos costumam sentir essa energia de forma mais intensa.

Entre eles estão Touro, Libra, Sagitário e Peixes, que podem encontrar um cenário mais favorável para realizar planos e fortalecer diferentes áreas da vida.

Fase de ouro chega para 4 signos após encontro das energias de Júpiter e Vênus

1. Touro

Regido por Vênus, Touro tende a aproveitar um ciclo marcado pela busca por segurança e conforto. A influência do planeta favorece decisões voltadas ao crescimento financeiro, ao fortalecimento da autoestima e à construção de uma rotina mais equilibrada.

Além das questões materiais, o momento também pode trazer maior satisfação pessoal e sensação de estabilidade.

2. Libra

Outro signo regido por Vênus, Libra pode perceber avanços principalmente nos relacionamentos. O período favorece acordos, aproximações e o fortalecimento de vínculos afetivos e profissionais.

Também é uma fase considerada positiva para iniciar projetos em parceria ou ampliar a rede de contatos.

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3. Sagitário

Governado por Júpiter, Sagitário costuma responder de forma positiva às energias ligadas à expansão. Estudos, viagens, mudanças de carreira e novos desafios podem ganhar força neste ciclo.

A tendência é que oportunidades apareçam para quem estiver disposto a explorar novos caminhos e investir no próprio desenvolvimento.

4. Peixes

Na astrologia tradicional, Peixes também é influenciado por Júpiter. Por isso, este período pode estimular a criatividade, fortalecer a intuição e favorecer decisões importantes para o futuro.

Boas notícias, convites inesperados e oportunidades de crescimento pessoal ou profissional aparecem entre as possibilidades apontadas para o signo.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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