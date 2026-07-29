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Sorte tripla guia o destino de 5 signos em agosto

Esses cinco signos do zodíaco podem viver um mês de prosperidade, oportunidades e boas surpresas em agosto; confira o que espera por eles

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 29/07/2026 às 22:40
- Reprodução/Magnific

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O mês de agosto promete ser especialmente favorável para cinco signos do zodíaco. A combinação de boas energias nos campos financeiro, amoroso e profissional pode trazer oportunidades inesperadas e momentos de grande realização.

Se você estava esperando um sinal do universo para acreditar que dias melhores estão chegando, ele pode ter acabado de aparecer.

A chamada "sorte tripla" representa justamente a união dessas três áreas da vida, indicando um período em que portas tendem a se abrir com mais facilidade. Confira quais signos podem ser os grandes privilegiados do mês.

Áries

Agosto será um mês de movimento para os arianos. Novas oportunidades profissionais podem surgir de forma inesperada, enquanto a vida amorosa ganha mais leveza e espontaneidade. Financeiramente, o momento favorece planejamento e boas escolhas.

Leão

Com a energia do Sol favorecendo os leoninos durante boa parte do período, agosto promete ser um dos meses mais positivos do ano. Reconhecimento no trabalho, boas notícias envolvendo dinheiro e encontros especiais fazem parte das previsões para o signo.

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Libra

Librianos podem esperar um período marcado pelo equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Projetos antigos têm chances de finalmente sair do papel, enquanto o campo afetivo reserva momentos de maior conexão e cumplicidade.

Sagitário

A sorte estará ao lado dos sagitarianos em agosto. Convites inesperados, novas oportunidades e viagens podem surgir ao longo do mês. O momento é favorável para apostar em ideias criativas e investir em novos caminhos.

Peixes

Piscianos entram em agosto com uma energia especial voltada para crescimento emocional e prosperidade. O período favorece decisões importantes, além de trazer mais confiança para abraçar mudanças que podem ser bastante positivas.

O que esperar de agosto?

Para esses cinco signos, agosto chega como um convite para aproveitar as oportunidades que surgirem. A sorte tripla não significa que tudo acontecerá sem esforço, mas indica que o universo estará oferecendo circunstâncias favoráveis para quem estiver disposto a agir.

Amor, trabalho e prosperidade podem caminhar juntos ao longo do mês, tornando este um excelente momento para tirar planos do papel e acreditar no próprio potencial.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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