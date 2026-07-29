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O que o Tarô reserva para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes em agosto

Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem previsões de mudanças e prosperidade em agosto.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 29/07/2026 às 23:39
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Agosto chega trazendo reflexões importantes, oportunidades inesperadas e um convite para que alguns signos desacelerem e confiem mais no próprio caminho.

As cartas do Tarô revelam um período favorável para mudanças positivas, crescimento pessoal e decisões que podem impactar os próximos meses. Veja o que o universo reserva para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Virgem – O Eremita

A carta do Eremita pede um mês de autoconhecimento. Os virginianos poderão encontrar respostas importantes ao dedicar mais tempo para si mesmos. Agosto será ideal para reorganizar prioridades, traçar novos objetivos e investir no desenvolvimento pessoal.

Libra – Os Enamorados

Os librianos serão convidados a fazer escolhas importantes em agosto. A carta dos Enamorados fala sobre relacionamentos, harmonia e decisões que precisam ser tomadas com o coração e a razão em equilíbrio. O período favorece novos encontros e fortalecimento dos vínculos afetivos.

Escorpião – A Morte

Apesar do nome impactante, a carta da Morte simboliza transformação e renascimento. Escorpianos podem esperar o encerramento de ciclos que já não fazem mais sentido em suas vidas. Agosto será um mês poderoso para começar algo novo e deixar para trás aquilo que impede o crescimento.

Sagitário – O Carro

Movimento e conquistas definem o mês dos sagitarianos. O Carro representa determinação, vitórias e avanço em projetos pessoais e profissionais. O Tarô indica que será um excelente período para assumir o controle da própria trajetória e investir em novos desafios.

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Capricórnio – O Imperador

Capricornianos recebem uma energia favorável para organização, liderança e estabilidade. A carta do Imperador sugere crescimento na carreira, reconhecimento pelos esforços recentes e maior segurança para tomar decisões importantes.

Aquário – A Lua

A carta da Lua convida os aquarianos a ouvirem mais a própria intuição. Algumas situações podem parecer confusas no início do mês, mas tudo tende a se esclarecer com o tempo. Agosto será favorável para criatividade, espiritualidade e descobertas emocionais.

Peixes – O Dez de Copas

O Dez de Copas é uma das cartas mais positivas do Tarô. Ela simboliza felicidade, realização emocional e harmonia familiar. Piscianos poderão viver momentos especiais ao lado das pessoas que amam, além de colher resultados positivos em projetos pessoais.

Mensagem do Tarô para agosto

O mês promete grandes aprendizados para esses sete signos. Enquanto alguns serão convidados a encerrar ciclos, outros terão a oportunidade de iniciar novas jornadas repletas de crescimento e prosperidade.

O Tarô mostra que agosto será um período de transformação e amadurecimento. Escutar a própria intuição, abraçar as mudanças e confiar no tempo das coisas pode fazer toda a diferença para aproveitar as energias do mês.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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