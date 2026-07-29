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O que o Tarô reserva para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão em agosto

Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão recebem mensagens de prosperidade, mudanças positivas e novas oportunidades em agosto.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 29/07/2026 às 23:21
Imagem de uma leitura de tarô
Imagem de uma leitura de tarô - Freepik

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Agosto chega com energias de renovação e oportunidades para os primeiros signos do zodíaco. As cartas do Tarô indicam que o mês será marcado por decisões importantes, crescimento pessoal e momentos favoráveis para colocar antigos planos em prática.

Confira as previsões para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão.

Áries – A Imperatriz

A carta da Imperatriz simboliza prosperidade, criatividade e abundância. Os arianos podem esperar um período fértil para novos projetos, especialmente na vida profissional.

Agosto também favorece relacionamentos afetivos e momentos de maior conexão com pessoas queridas. O conselho do Tarô é confiar mais no próprio potencial.

Touro – O Sol

Uma das cartas mais positivas do Tarô ilumina o caminho dos taurinos neste mês. O Sol anuncia sucesso, reconhecimento e alegria. Questões que pareciam estagnadas tendem a avançar, trazendo mais segurança emocional e financeira. É um excelente momento para celebrar conquistas e iniciar novos ciclos.

Gêmeos – O Mago

Agosto será um mês de iniciativa para os geminianos. O Mago representa poder de realização e inteligência estratégica. As cartas indicam que oportunidades importantes podem surgir, mas será necessário agir rapidamente para aproveitá-las. A comunicação estará especialmente favorecida.

Câncer – A Estrela

Os cancerianos recebem uma energia de esperança e renovação. A Estrela simboliza proteção espiritual, inspiração e boas notícias. O mês pode trazer reencontros significativos, crescimento emocional e maior confiança para seguir objetivos pessoais que estavam sendo deixados em segundo plano.

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Leão – A Roda da Fortuna

Com a temporada leonina em destaque, a Roda da Fortuna aponta mudanças positivas e acontecimentos inesperados. Agosto promete abrir portas importantes para os leoninos, especialmente nas áreas profissional e financeira. O segredo será aceitar as transformações que surgirem ao longo do caminho.

Mensagem do Tarô para agosto

As cartas mostram que agosto será um período favorável para confiar na própria intuição e abraçar as mudanças necessárias. Prosperidade, renovação e novas oportunidades estarão presentes para esses cinco signos, desde que estejam dispostos a sair da zona de conforto.

O Tarô lembra que o futuro não está completamente escrito: as cartas indicam tendências e possibilidades, mas as escolhas feitas ao longo do caminho continuam sendo as maiores responsáveis pela construção do destino.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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