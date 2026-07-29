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Lua cheia em Aquário traz ventos de prosperidade para 3 signos

A Lua Cheia em Aquário promete trazer prosperidade e oportunidades para 3 signos! Descubra quem pode viver uma fase de crescimento e boas surpresas.

Por Eduarda Barreto Publicado em 29/07/2026 às 14:18
Imagem de um céu astrológico com uma lua crescente
Imagem de um céu astrológico com uma lua crescente - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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A chegada da Lua Cheia em Aquário promete movimentar o céu astrológico e inaugurar um período de oportunidades, inovação e crescimento para alguns signos do zodíaco.

Conhecida por iluminar questões que estavam escondidas e favorecer a concretização de resultados, a Lua Cheia ganha um toque especial ao passar por Aquário, signo ligado à criatividade, à liberdade e às mudanças.

Segundo a astrologia, essa combinação estimula novas ideias, fortalece projetos coletivos e incentiva decisões que podem abrir caminhos para uma fase mais próspera.

Para alguns nativos, o momento também pode trazer boas notícias relacionadas à vida financeira, ao trabalho e aos objetivos de longo prazo.

3 signos que vão sentir essa energia da lua

Aquário

Aquarianos serão os principais beneficiados pela energia desta Lua Cheia. O período favorece o reconhecimento por esforços realizados nos últimos meses e pode abrir portas para oportunidades profissionais, novos projetos e mudanças positivas na rotina.

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A criatividade estará em alta, tornando este um excelente momento para colocar ideias em prática e apostar em caminhos diferentes. Convites inesperados e contatos importantes também podem surgir, ampliando as possibilidades de crescimento.

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Gêmeos

Para Gêmeos, a Lua Cheia em Aquário favorece a comunicação e o desenvolvimento de novos planos. Conversas importantes, propostas de trabalho e oportunidades de aprendizado podem surgir ao longo desse período.

A energia aquariana também incentiva o signo a sair da zona de conforto e investir em mudanças que tragam benefícios no futuro. Projetos que dependem de criatividade, tecnologia ou trabalho em equipe tendem a ganhar força.

Sagitário

Sagitarianos podem viver um período de crescimento e prosperidade, especialmente em áreas ligadas à carreira e às finanças. A Lua Cheia favorece decisões importantes e aumenta a disposição para buscar novos desafios.

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Também será uma fase positiva para iniciar parcerias, investir em conhecimentos e aproveitar oportunidades que ampliem horizontes. O otimismo característico do signo será um aliado para transformar boas ideias em resultados concretos.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Formada em Jornalismo pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau).