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Agosto não será o mês de desgosto para esses 3 signos

Contrariando o famoso ditado, o novo mês reserva prosperidade, alívio financeiro e boas notícias para esses três signos do zodíaco. Veja!

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 29/07/2026 às 22:57
Imagem de uma roda dos signos
Imagem de uma roda dos signos - Reprodução/Pexels

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Contrariando o famoso ditado popular, o mês que se aproxima promete ser um divisor de águas extremamente positivo no zodíaco. Movimentações astrológicas favorecem a prosperidade, a clareza mental e a abertura de portas há muito tempo trancadas.

Para três signos em especial, agosto de 2026 será sinônimo de conquistas, alívio financeiro e novas oportunidades. Confira quem são os felizardos:

1. Leão: O brilho do protagonista

O cenário: Com o Sol iluminando o seu signo durante boa parte do mês, a sua energia, carisma e poder de atração estarão no topo.

A virada em agosto: Projetos pessoais engavetados finalmente ganham tração e o reconhecimento profissional vem acompanhado de novas propostas. É o momento de colher os frutos do esforço dos últimos meses e assumir o destaque que é seu por direito.

2. Sagitário: Expansão e boas notícias

O cenário: A influência positiva dos astros traz um sopro de ar fresco para a sua rotina, destravando burocracias e assuntos pendentes.

A virada em agosto: O mês será marcado por oportunidades de expansão — seja através de viagens, novos aprendizados, parcerias profissionais ou ganhos inesperados. A sensação de estagnação fica para trás e a sorte volta a soprar a seu favor.

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3. Touro: Estabilidade e conquistas materiais

O cenário: O mês trará a segurança e o alívio financeiro que você vinha buscando há tempos, permitindo estruturar planos de longo prazo.

A virada em agosto: Negociações travadas ganham desfecho favorável e acordos profissionais tendem a render ótimos frutos. No âmbito pessoal, a harmonia familiar e a sensação de paz interior prevalecem, transformando agosto em um período de grande realização.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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