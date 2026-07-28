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Recado valioso para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes em 29/07/2026

Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem mensagens importantes do universo.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 28/07/2026 às 22:54
- Freepik

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A quarta-feira, 29 de julho de 2026, marca o ponto de virada da semana. A poeira das tensões iniciais começa a baixar e o céu abre espaço para ajustes pragmáticos, diálogos sinceros e clareza de caminhos.

Confira o recado valioso que os astros reservam para o seu signo neste dia:

Virgem

O recado para Virgem é simples: nem tudo precisa estar sob controle. Permita-se confiar mais no processo e reconhecer que algumas respostas surgem apenas com o tempo. Uma oportunidade relacionada ao trabalho ou à vida pessoal pode ganhar força nos próximos dias.

Libra

Libra recebe um alerta positivo sobre equilíbrio. O momento favorece decisões que tragam mais harmonia para a rotina. Ouvir a própria intuição pode ser tão importante quanto ouvir os conselhos de quem está por perto.

Escorpião

Para Escorpião, o dia pede desapego do que já não faz sentido. Há espaço para renovação, especialmente em questões emocionais. Um novo ciclo começa quando antigas preocupações deixam de ocupar tanto espaço.

Sagitário

O universo convida Sagitário a olhar para os próprios sonhos com mais seriedade. Projetos que pareciam distantes podem ganhar impulso. O segredo está em unir entusiasmo com planejamento.

Capricórnio

Capricórnio pode receber sinais de reconhecimento por esforços realizados nos últimos meses. O momento é favorável para valorizar conquistas e evitar cobranças excessivas sobre si mesmo.

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Aquário

A criatividade estará em destaque para Aquário. Ideias diferentes podem trazer soluções para situações que pareciam complicadas. O recado é confiar mais na própria originalidade.

Peixes

Peixes recebe uma mensagem ligada ao coração. O dia favorece conexões sinceras, conversas importantes e momentos de acolhimento. Demonstrar sentimentos pode fortalecer laços valiosos.

A mensagem do dia

Para esses sete signos, o dia 29 de julho de 2026 traz uma lembrança importante: nem toda oportunidade chega de forma grandiosa. Muitas vezes, os momentos mais transformadores começam com atitudes simples, coragem para agir e disposição para enxergar além das preocupações do presente.

O recado valioso do universo é aproveitar o que está ao alcance agora, sem perder a confiança de que coisas maiores continuam a caminho.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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