Agosto traz dois eclipses e mudanças importantes no céu astrológico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre novos começos em Leão e reflexões em Peixes, o mês favorece criatividade, revisões e projetos que podem ganhar força no longo prazo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Agosto começa com uma energia voltada à criatividade e à expressão, mas termina convidando à organização, ao planejamento e ao discernimento.

Na primeira metade do mês, Vênus em Libra favorece acordos e relações mais equilibradas, enquanto Mercúrio em Leão fortalece a comunicação, a confiança e a exposição de ideias. Já Marte em Câncer torna as ações mais influenciadas pelas emoções e pelo desejo de proteção.

De acordo com Wladimir Barros, da equipe Astrolink, na segunda quinzena, a entrada do Sol e de Mercúrio em Virgem direciona o foco para ajustes, rotina e praticidade. O mês também será marcado pelos dois últimos eclipses do ano, que ampliam os temas das lunações e podem trazer reflexões de longo prazo.

Vênus entra em Libra: mais equilíbrio nas relações

No dia 6 de agosto, Vênus ingressa em Libra, signo em que costuma expressar suas qualidades com mais naturalidade. O período favorece negociações, reconciliações e conversas conduzidas com diplomacia, além de ampliar a atenção à beleza, ao conforto e à qualidade das trocas.

Nos relacionamentos, cresce a disposição para compreender o outro e construir acordos equilibrados. Também é um bom momento para revisar combinados e fortalecer a convivência.

O cuidado está em evitar conflitos a qualquer custo, escondendo incômodos ou cedendo além do saudável. Harmonia também depende de limites e sinceridade.

Mercúrio entra em Leão: ideias ganham destaque

Em 9 de agosto, Mercúrio entra em Leão e se une ao Sol e a Júpiter no signo. A comunicação ganha mais confiança, criatividade e presença, favorecendo apresentações, reuniões, aulas e projetos autorais.

As conversas tendem a ser mais calorosas e inspiradoras, mas é importante evitar exageros, promessas difíceis de cumprir ou excesso de convicção ao defender opiniões.

Marte entra em Câncer: agir também é proteger

No dia 11, Marte deixa Gêmeos e entra em Câncer, tornando as atitudes mais influenciadas pelas emoções, pelos vínculos e pela busca por segurança. A coragem pode se manifestar na defesa de pessoas queridas ou na preservação de relações importantes.

Em contrapartida, inseguranças podem gerar reações indiretas, irritação acumulada e dificuldade para expressar o que incomoda. Antes de agir, vale observar se a resposta corresponde ao presente ou se antigas experiências estão influenciando a percepção.

Eclipse Solar em Leão

O Eclipse Solar em Leão acontece em 12 de agosto. Apesar da fama que os eclipses carregam, eles não indicam, necessariamente, crises ou grandes reviravoltas. Astrologicamente, funcionam como uma Lua Nova, com potencial para desenvolver seus temas ao longo dos meses seguintes.

Este eclipse favorece novos projetos, criatividade, expressão pessoal e reflexões sobre reconhecimento e autenticidade. Seus efeitos variam conforme o mapa astral de cada pessoa e podem se manifestar tanto por acontecimentos marcantes quanto por pequenas escolhas que ganham importância com o tempo.

Marte em tensão com Netuno

No dia 17, Marte forma quadratura com Netuno, aspecto que pode dificultar a clareza sobre motivações, decisões e projetos. O momento favorece criatividade e sensibilidade, mas pede cautela em decisões práticas.

Antes de agir, procure verificar informações, evitar promessas impulsivas e respeitar os limites do corpo, reduzindo o risco de desgaste e dispersão.

Sol entra em Virgem

A temporada virginiana começa em 22 de agosto, direcionando a atenção para organização, saúde, rotina e planejamento. É um período favorável para revisar prioridades, corrigir falhas e tornar projetos mais eficientes.

O desafio é não transformar o desejo de aperfeiçoamento em autocrítica excessiva. Melhorar nem sempre significa alcançar a perfeição, mas construir soluções mais funcionais e coerentes com a realidade.

Eclipse Lunar em Peixes

No dia 28, o Eclipse Lunar em Peixes ilumina temas ligados à sensibilidade, imaginação, espiritualidade e necessidade de descanso.

O momento pode revelar o que vem consumindo energia emocional e destacar a importância de estabelecer limites mais claros.

Como ocorre no eixo Peixes–Virgem, o eclipse também evidencia o equilíbrio entre organização e entrega, mostrando que nem tudo pode ser resolvido apenas pela lógica. Assim como toda Lua Cheia, seus efeitos dependem da área do mapa natal em que acontece.

Júpiter em trígono com Saturno

Encerrando o mês, em 31 de agosto, Júpiter forma um trígono com Saturno, aspecto que favorece crescimento aliado à responsabilidade.

Projetos criativos tendem a ganhar estrutura quando acompanhados de planejamento e disciplina. Como Saturno permanece retrógrado, parte desse avanço pode envolver revisões e ajustes, permitindo consolidar iniciativas com mais consistência no longo prazo.