Lua dos Cervos acende alerta para 4 signos; veja o que evitar

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Energia da Lua Cheia em Aquário favorece novos começos, mas também pede cautela com impulsividade e excesso de controle. Confira principais reflexos.

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A última Lua Cheia de julho acontece no dia 29, às 11h36 (horário de Brasília), no signo de Aquário. Conhecida popularmente como Lua dos Cervos, a lunação desperta interesse tanto pelo simbolismo histórico quanto pelas interpretações astrológicas relacionadas a mudanças, encerramento de ciclos e renovação.

O nome surgiu entre povos indígenas do Hemisfério Norte, que observavam, nesta época do ano, o crescimento dos chifres dos cervos machos jovens — um processo associado à força, evolução e recomeços.

Na astrologia, a Lua Cheia em Aquário costuma ser ligada à busca por liberdade, inovação e transformação pessoal.

Segundo a taróloga Simone, especialista da plataforma iQuilibrio, este é um período favorável para abandonar padrões limitantes e abrir espaço para novas possibilidades, mas também exige atenção para evitar decisões precipitadas.

O que a Lua dos Cervos favorece?

De acordo com Simone, a energia da Lua Cheia em Aquário pode estimular atitudes voltadas ao crescimento pessoal e à construção de novos caminhos.

Entre os movimentos considerados mais favoráveis durante essa fase estão:

investir em projetos criativos e inovadores;

fortalecer a presença nas redes sociais;

reorganizar metas e prioridades;

buscar mais autenticidade nas escolhas;

reservar momentos para descanso e contato com a natureza.

"Essa lunação nos convida a olhar para frente. É uma oportunidade de abandonar hábitos que limitam o nosso crescimento e agir de forma mais consciente em relação ao futuro", afirma a especialista.

Quais atitudes devem ser evitadas na última Lua Cheia de julho?

Ao mesmo tempo em que abre espaço para mudanças, a Lua dos Cervos também pode intensificar comportamentos impulsivos.

A especialista recomenda evitar:

agir no calor da emoção;

tentar controlar pessoas ou situações;

alimentar conflitos desnecessários;

tomar decisões importantes sem reflexão;

manter hábitos de procrastinação e autossabotagem.

"Nem toda resposta precisa ser imediata. A energia dessa Lua favorece o diálogo, a flexibilidade e a coragem para mudar, sem agir movido apenas pela emoção", orienta Simone.

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Embora todos possam sentir os efeitos da lunação, alguns signos tendem a vivenciar esse período com maior intensidade, segundo a interpretação astrológica apresentada pela especialista da iQuilibrio.

Aquário

Como anfitrião da Lua Cheia, Aquário pode passar por um momento de maior autoconhecimento. A fase favorece posicionamentos importantes, definição de limites e decisões alinhadas aos próprios objetivos.

Leão

Leoninos tendem a perceber um aumento do magnetismo pessoal, com oportunidades tanto na vida profissional quanto nos relacionamentos. O desafio será equilibrar protagonismo e cooperação.

Touro

Parcerias e vínculos importantes entram em evidência para Touro. O período pode funcionar como um teste para identificar quais relações possuem bases sólidas e quais já não fazem mais sentido.

Escorpião

Questões emocionais, lembranças e inseguranças podem voltar à tona para os escorpianos. A proposta, segundo Simone, é transformar esse movimento em uma oportunidade para promover uma limpeza emocional e seguir em frente.

