Lua dos Cervos acende alerta para 4 signos; veja o que evitar
Energia da Lua Cheia em Aquário favorece novos começos, mas também pede cautela com impulsividade e excesso de controle. Confira principais reflexos.
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A última Lua Cheia de julho acontece no dia 29, às 11h36 (horário de Brasília), no signo de Aquário. Conhecida popularmente como Lua dos Cervos, a lunação desperta interesse tanto pelo simbolismo histórico quanto pelas interpretações astrológicas relacionadas a mudanças, encerramento de ciclos e renovação.
O nome surgiu entre povos indígenas do Hemisfério Norte, que observavam, nesta época do ano, o crescimento dos chifres dos cervos machos jovens — um processo associado à força, evolução e recomeços.
Na astrologia, a Lua Cheia em Aquário costuma ser ligada à busca por liberdade, inovação e transformação pessoal.
Segundo a taróloga Simone, especialista da plataforma iQuilibrio, este é um período favorável para abandonar padrões limitantes e abrir espaço para novas possibilidades, mas também exige atenção para evitar decisões precipitadas.
O que a Lua dos Cervos favorece?
De acordo com Simone, a energia da Lua Cheia em Aquário pode estimular atitudes voltadas ao crescimento pessoal e à construção de novos caminhos.
Entre os movimentos considerados mais favoráveis durante essa fase estão:
- investir em projetos criativos e inovadores;
- fortalecer a presença nas redes sociais;
- reorganizar metas e prioridades;
- buscar mais autenticidade nas escolhas;
- reservar momentos para descanso e contato com a natureza.
"Essa lunação nos convida a olhar para frente. É uma oportunidade de abandonar hábitos que limitam o nosso crescimento e agir de forma mais consciente em relação ao futuro", afirma a especialista.
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Quais atitudes devem ser evitadas na última Lua Cheia de julho?
Ao mesmo tempo em que abre espaço para mudanças, a Lua dos Cervos também pode intensificar comportamentos impulsivos.
A especialista recomenda evitar:
- agir no calor da emoção;
- tentar controlar pessoas ou situações;
- alimentar conflitos desnecessários;
- tomar decisões importantes sem reflexão;
- manter hábitos de procrastinação e autossabotagem.
"Nem toda resposta precisa ser imediata. A energia dessa Lua favorece o diálogo, a flexibilidade e a coragem para mudar, sem agir movido apenas pela emoção", orienta Simone.
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Lua dos Cervos chega dia 29: veja os signos mais impactados e o que evitar
Embora todos possam sentir os efeitos da lunação, alguns signos tendem a vivenciar esse período com maior intensidade, segundo a interpretação astrológica apresentada pela especialista da iQuilibrio.
Aquário
Como anfitrião da Lua Cheia, Aquário pode passar por um momento de maior autoconhecimento. A fase favorece posicionamentos importantes, definição de limites e decisões alinhadas aos próprios objetivos.
Leão
Leoninos tendem a perceber um aumento do magnetismo pessoal, com oportunidades tanto na vida profissional quanto nos relacionamentos. O desafio será equilibrar protagonismo e cooperação.
Touro
Parcerias e vínculos importantes entram em evidência para Touro. O período pode funcionar como um teste para identificar quais relações possuem bases sólidas e quais já não fazem mais sentido.
Escorpião
Questões emocionais, lembranças e inseguranças podem voltar à tona para os escorpianos. A proposta, segundo Simone, é transformar esse movimento em uma oportunidade para promover uma limpeza emocional e seguir em frente.