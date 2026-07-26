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O que os astros guardam para você esta semana (27 a 31/07) (e o que esconderam no horóscopo)

Confira a previsão completa para os 12 signos de 27 a 31 de julho de 2026 e descubra as verdades escondidas do zodíaco para a sua semana.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 26/07/2026 às 18:13
Rodas de signos com céu noturno
Rodas de signos com céu noturno - Imagem gerada com auxílio de Inteligência Artificial

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Bem-vindo à última semana de julho de 2026. O Sol em Leão ilumina a superfície com promessas de brilho, autoconfiança e novos começos, mas a mecânica celeste por trás dos panos reserva reviravoltas que as previsões genéricas costumam ignorar.

Entre os dias 27 e 31 de julho, a semana começa sob a pressão de tensões astronômicas e termina com a promessa de clareza. Mas afinal: o que os astros estão preparando para você — e o que quase ninguém te contou?

O que os astros guardam para esta semana

Áries

  • O que os astros guardam: Semana de alta energia no trabalho e desejo de liderar novos projetos. A partir de quarta-feira, suas ideias ganham tração.
  • O que esconderam: Cuidado com o início da semana. O orgulho pode fazer você comprar uma briga desnecessária na segunda-feira que vai custar seu sossego até sexta.

Touro

  • O que os astros guardam: Foco na estabilidade financeira e buscas por maior conforto no lar. Boa semana para organizar investimentos.
  • O que esconderam: Sua teimosia será testada. Um plano que você considerava perfeito precisará ser adaptado de última hora na terça-feira. Seja flexível.

Gêmeos

  • O que os astros guardam: Movimento social em alta, novos contatos e muitas ideias criativas surgindo até a quinta-feira.
  • O que esconderam: Cuidado com a boca. Informações mal apuradas ou fofocas involuntárias no início da semana podem gerar um ruído feio na sua imagem profissional.

Câncer

  • O que os astros guardam: Momento de acolhimento nas relações familiares e busca por segurança emocional ao longo da semana.
  • O que esconderam: Não use o passado como escudo. Reprimir mágoas antigas para jogar na cara do parceiro ou de amigos no meio da semana vai distanciar quem você ama.

Leão

  • O que os astros guardam: Sol brilhando no seu signo traz magnetismo, vitalidade e holofotes voltados para você nesta reta final de julho.
  • O que esconderam: O choque de egos é real. Tentar impor sua vontade a qualquer custo na segunda ou terça-feira vai gerar resistência até de quem costuma te apoiar.

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Virgem

  • O que os astros guardam: Semana excelente para colocar a vida em ordem, alinhar rotinas e finalizar pendências acumuladas.
  • O que esconderam: O perfeccionismo vai te esgotar. A autocobrança excessiva na terça-feira pode desencadear ansiedade e sintomas físicos de estresse. Relaxe.

Libra

  • O que os astros guardam: Boas conexões sociais, oportunidades de networking e clima mais leve nas parcerias a partir de quarta-feira.
  • O que esconderam: A indecisão vai te custar caro. Fugir de posicionamentos difíceis no início da semana fará com que os outros tomem decisões por você — e você não vai gostar do resultado.

Escorpião

  • O que os astros guardam: Ambição em alta e foco no crescimento da carreira. Sua intuição estará afiada para pegar oportunidades no ar.
  • O que esconderam: A paranoia pode atrapalhar. Achar que todos no trabalho estão conspirando contra você fará você agir de forma defensiva e perder aliados importantes.

Sagitário

  • O que os astros guardam: Vontade de expandir horizontes, planejar viagens ou iniciar estudos. Otimismo em alta no fim da semana.
  • O que esconderam: Atenção aos detalhes financeiros. Seu excesso de confiança pode fazer você assinar contratos sem ler ou gastar mais do que deve no início da semana.

Capricórnio

  • O que os astros guardam: Foco em metas de longo prazo, reestruturação de finanças e reconhecimento do seu esforço contínuo.
  • O que esconderam: A sobrecarga é uma escolha sua. Recusar-se a delegar tarefas por achar que só você sabe fazer bem vai resultar em um esgotamento severo até quinta-feira.

Aquário

  • O que os astros guardam: Inovação, clareza sobre o futuro e boas trocas intelectuais em grupo no decorrer da semana.
  • O que esconderam: O sarcasmo pode ferir. Sua forma ríspida de responder a imprevistos na rotina pode fechar portas de negociação que você precisará abertas na sexta.

Peixes

  • O que os astros guardam: Sensibilidade aflorada, inspiração artística e momentos de profunda intuição nas decisões pessoais.
  • O que esconderam: Falta de limites. Ao tentar salvar todo mundo dos próprios problemas no início da semana, você vai absorver uma carga negativa que não te pertence e travar seus próprios projetos.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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