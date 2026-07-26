fechar
Signo |

O conselho de ouro do zodíaco para virar o jogo de 4 signos no trabalho esta semana

Esses quatro signos do zodíaco recebem dicas valiosas do zodíaco para vencer desafios e virar o jogo na carreira de 27 a 31 de julho.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 26/07/2026 às 18:59
Imagem de roda de signos gerada por auxílio de IA
Imagem de roda de signos gerada por auxílio de IA - Reprodução/Gemini

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Se a rotina profissional parece estagnada ou cheia de ruídos, os astros indicam que esta semana de 27 a 31 de julho de 2026 traz a virada de chave ideal. No entanto, para vencer os desafios e se destacar, Áries, Touro, Capricórnio e Aquário precisarão aplicar uma estratégia certeira.

Confira o conselho de ouro para cada um desses quatro signos virar o jogo na carreira:

Áries: Troque o impulso pela estratégia

O movimento de virada: O começo da semana promete testar a sua paciência com prazos e cobranças. O seu impulso natural seria bater de frente ou tentar resolver tudo no grito.

O conselho de ouro: Silencie e planeje. Não reaja a provocação alguma no início da semana. Guarde a sua energia para apresentar soluções estruturadas a partir de quarta-feira. Quando você une a sua coragem à estratégia, ninguém consegue parar o seu avanço.

Touro: Abandone a rigidez e negocie

O movimento de virada: Mudanças de última hora na empresa ou no planejamento de projetos podem irritar a sua busca por estabilidade, gerando travamentos.

O conselho de ouro: Seja a água, não a pedra. Adapte a sua rota sem perder de vista o seu objetivo final. Mostrar jogo de cintura diante dos imprevistos de terça-feira vai provar a sua maturidade aos seus superiores e abrir portas para negociações financeiras no fim da semana.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Capricórnio: Delegue para crescer

O movimento de virada: Centralizar todas as demandas por achar que só você entrega no nível exigido está gerando um esgotamento invisível e limitando a sua visão de futuro.

O conselho de ouro: Confie no time. Distribua tarefas operacionais até a metade da semana e assuma exclusivamente a posição de liderança e visão estratégica. Virar o jogo aqui significa focar no que traz resultados de longo prazo, em vez de se apagar no operacional.

Aquário: Foco no resultado, não na rebeldia

O movimento de virada: Suas ideias estão muito à frente do tempo, mas a resistência da equipe ou da chefia pode fazer você responder com sarcasmo ou desinteresse.

O conselho de ouro: Traduza a sua visão com números. Em vez de apenas criticar processos antigos, mostre na prática como a sua ideia economiza tempo ou dinheiro. Ao apresentar dados claros em vez de debates conceituais, você convencerá até os mais céticos.

Leia também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (26/07) para o seu signo do zodíaco
HORÓSCOPO DO DIA

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (26/07) para o seu signo do zodíaco
Júpiter sopra ventos de abundância e impulsiona 3 signos rumo a uma nova fase
SIGNOS

Júpiter sopra ventos de abundância e impulsiona 3 signos rumo a uma nova fase

Compartilhe

Tags

Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Siga Jefferson Albuquerque