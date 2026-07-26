Fase desagradável testa a paciência de 3 entre 27/07 e 05/08
Período entre 27 de julho e 05 de agosto exige inteligência emocional desses signos do zodíaco para evitar crises no trabalho e na vida.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O período entre 27 de julho e 05 de agosto de 2026 reserva um clima de forte pressão e testes de paciência no zodíaco.
Movimentações planetárias intensas prometem trazer atritos, atrasos e cobranças acentuadas, exigindo frieza e inteligência emocional para não transformar pequenos percalços em grandes crises.
Três signos específicos sentirão essa fase desafiadora com maior intensidade. Veja quem são eles e onde estará o ponto de tensão:
1. Áries: Teste de resistência e limites da raiva
O foco da tensão: Impaciência no trabalho, imprevistos na rotina e riscos de confrontos diretos com figuras de autoridade.
O cenário: Prazos apertados e pessoas mais lentas ao seu redor vão agir como gatilhos constantes nas próximas semanas. O desejo de resolver tudo no impulso pode gerar desentendimentos sérios e retrabalho.
Como atravessar: Escolha quais batalhas valem a sua energia. Engula o orgulho no início da semana e use o esporte ou atividades físicas para canalizar a raiva acumulada.
2. Leão: Choque de egos e pressão por resultados
O foco da tensão: Cobranças excessivas, vaidade ferida e disputas de poder no ambiente profissional ou afetivo.
O cenário: Mesmo com o Sol brilhando em seu signo, o excesso de expectativa própria e alheia pesará nas suas costas. Tentar impor a sua vontade sem ouvir os outros causará um isolamento incômodo e atritos evitáveis.
Como atravessar: Pratique a escuta ativa e baixe a guarda. Nem toda crítica é um ataque pessoal. Demonstre maturidade ao aceitar feedbacks construtivos sem reagir de forma defensiva.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
3. Capricórnio: Sobrecarga e sensação de estagnação
O foco da tensão: Acúmulo de responsabilidades, atrasos em prazos financeiros e esgotamento físico.
O cenário: A sensação de estar carregando o mundo nas costas estará no topo. Projetos que pareciam certos podem travar temporariamente, exigindo mais burocracia ou reajustes de última hora do que o planejado.
Como atravessar: Aprenda a delegar e respeite os limites do seu corpo. Insistir na rigidez ou tentar controlar tudo sozinho só trará ansiedade. Faça pausas estratégicas para não comprometer a sua saúde.