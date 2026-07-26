Fase desagradável testa a paciência de 3 entre 27/07 e 05/08

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Período entre 27 de julho e 05 de agosto exige inteligência emocional desses signos do zodíaco para evitar crises no trabalho e na vida.

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O período entre 27 de julho e 05 de agosto de 2026 reserva um clima de forte pressão e testes de paciência no zodíaco.

Movimentações planetárias intensas prometem trazer atritos, atrasos e cobranças acentuadas, exigindo frieza e inteligência emocional para não transformar pequenos percalços em grandes crises.

Três signos específicos sentirão essa fase desafiadora com maior intensidade. Veja quem são eles e onde estará o ponto de tensão:

1. Áries: Teste de resistência e limites da raiva



O foco da tensão: Impaciência no trabalho, imprevistos na rotina e riscos de confrontos diretos com figuras de autoridade.

O cenário: Prazos apertados e pessoas mais lentas ao seu redor vão agir como gatilhos constantes nas próximas semanas. O desejo de resolver tudo no impulso pode gerar desentendimentos sérios e retrabalho.

Como atravessar: Escolha quais batalhas valem a sua energia. Engula o orgulho no início da semana e use o esporte ou atividades físicas para canalizar a raiva acumulada.

2. Leão: Choque de egos e pressão por resultados



O foco da tensão: Cobranças excessivas, vaidade ferida e disputas de poder no ambiente profissional ou afetivo.

O cenário: Mesmo com o Sol brilhando em seu signo, o excesso de expectativa própria e alheia pesará nas suas costas. Tentar impor a sua vontade sem ouvir os outros causará um isolamento incômodo e atritos evitáveis.

Como atravessar: Pratique a escuta ativa e baixe a guarda. Nem toda crítica é um ataque pessoal. Demonstre maturidade ao aceitar feedbacks construtivos sem reagir de forma defensiva.

3. Capricórnio: Sobrecarga e sensação de estagnação



O foco da tensão: Acúmulo de responsabilidades, atrasos em prazos financeiros e esgotamento físico.

O cenário: A sensação de estar carregando o mundo nas costas estará no topo. Projetos que pareciam certos podem travar temporariamente, exigindo mais burocracia ou reajustes de última hora do que o planejado.

Como atravessar: Aprenda a delegar e respeite os limites do seu corpo. Insistir na rigidez ou tentar controlar tudo sozinho só trará ansiedade. Faça pausas estratégicas para não comprometer a sua saúde.