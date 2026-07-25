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Recado gentil para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão em 26/07/2026

Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão recebem previsões suaves para desacelerar e renovar as energias no fim de semana. Veja a mensagem.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 25/07/2026 às 19:00
Imagem de uma roda de signos
Imagem de uma roda de signos - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Para este domingo, 26 de julho de 2026, o céu reserva uma atmosfera de leveza, repouso e renovação. Sob o brilho acolhedor do Sol em Leão, a energia do dia convida a desacelerar o ritmo, acolher as próprias emoções e praticar a autocompaixão.

Confira o recado gentil dos astros para a primeira metade do zodíaco ter um domingo sereno e restaurador:

Áries: Calma para o coração

“A verdadeira coragem também se manifesta no saber parar e respirar.”

O recado: Você não precisa resolver tudo nem estar no controle de cada situação hoje. Permita-se ter um domingo sem cobranças. Desacelerar os passos vai te devolver a clareza e a energia de que precisa.

Touro: Conforto e simplicidade

“A felicidade mora nos momentos simples que vivemos com presença.”

O recado: Curta o prazer de estar em paz neste domingo. Uma refeição gostosa, um lugar tranquilo ou o abraço de alguém querido serão suficientes para renovar seu espírito. Valorize a serenidade do hoje.

Gêmeos: Silêncio restaurador

“Acalmar os pensamentos é a melhor forma de ouvir a sua intuição.”

O recado: Sua mente é um turbilhão constante de ideias, mas o céu de hoje pede uma pausa nos estímulos. Desconecte-se das redes por um tempo, curta a sua própria companhia e deixe a mente descansar.

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Câncer: Nutrição afetuosa

“O carinho que você oferece aos outros deve começar em você.”

O recado: Aproveite o domingo para se acolher com muito amor-próprio. Faça escolhas que alimentem sua alma e tragam sensação de segurança. Você merece receber todo o bem que costuma espalhar.

Leão: Brilho suave e generoso

“Sua luz interior ilumina sem precisar fazer esforço.”

O recado: Com o Sol brilhando em seu signo, este domingo traz um convite à leveza. Não há necessidade de provar seu valor a ninguém; apenas seja você mesmo e compartilhe sua alegria genuína com quem ama.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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